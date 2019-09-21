Son Dakika Haberleri: Kalbinin ağrıdığını söyledi, 1,5 saat sonra ölü bulundu
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Kalbinin ağrıdığını söyledi, 1,5 saat sonra ölü bulundu

1 saat önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kardeşini cep telefonuyla arayıp, kalbinin ağrıdığını söyleyen Murat Ertem (53), yaklaşık 1,5 saat sonra sokakta ölü bulundu.

Kalbinin ağrıdığını söyledi, 1,5 saat sonra ölü bulundu, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kardeşini cep telefonuyla arayıp, kalbinin ağrıdığını söyleyen Murat Ertem (53), yaklaşık 1,5 saat sonra sokakta ölü bulundu.

Gündoğdu Mahallesi Turizm Caddesi'nde yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine dün saat 23.30 sıralarında bölgeye Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çolaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, erkek cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede cesedin Murat Ertem'e ait olduğu tespit edildi.

Murat Ertem'in saat 22.00 sıralarında Antalya'da oturan kardeşini cep telefonuyla arayıp, kalbinin ağrıdığını söylediği öğrenildi. Kardeşinin taksiye binip hastaneye gitmesini söylediği Murat Ertem'in kalbinden rahatsız olduğu ve ilaç kullandığı belirlendi. Murat Ertem'in cenazesi yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:09 Kaynak: DHA
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