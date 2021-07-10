Üye Girişi
Kalbinin altındaki kurşunla yaşayan 15 Temmuz Gazisi o geceyi anlattı - Son Dakika

Kalbinin altındaki kurşunla yaşayan 15 Temmuz Gazisi o geceyi anlattı

10.07.2021 10:19

Kalbinin altındaki kurşunla yaşayan 15 Temmuz Gazisi o geceyi anlattı 15 Temmuz Gazisi Musa İlhan: "Bu benim ahirete götüreceğim nişanem" 15 Temmuz hain darbe girişiminde kalbinin iki santimetre altına isabet eden kurşunla gazi olan Musa İlhan, "Bu kurşun benim ahirete götüreceğim nişanem.

Kalbinin altındaki kurşunla yaşayan 15 Temmuz Gazisi o geceyi anlattı

15 Temmuz Gazisi Musa İlhan: "Bu benim ahirete götüreceğim nişanem"

İSTANBUL - 15 Temmuz hain darbe girişiminde kalbinin iki santimetre altına isabet eden kurşunla gazi olan Musa İlhan, "Bu kurşun benim ahirete götüreceğim nişanem. 251 tane şehidi çok kıskanıyoruz. Keşke peygamberimizin ordusuna giren o şehitlerden olsaydık" dedi.

15 Temmuz'da Afet Koordinasyon Merkezibahçesinde darbeci askerlerin sıktığı kurşunla gazi olan 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Başkanı Musa İlhan, hain darbe girişiminin 5'nci yıldönümüne sayılı günler kala o gece yaşadıklarını anlattı.

"Oradaki askerleri derdest ettik"

İlk olarak İBB Lojistik Destek Merkezi'ne gittiğini ifade eden İlhan, "Lojistik Destek Merkezi'nden geçerken 2 kamyonet askerler içeri giriyordu. Çok doğal bir şekilde yanlarına gittim. Hayırdır diye sordum. Sıkıyönetimin ilan edildiğini söyledi. Sıkıyönetimin ne olduğunu biz bilmiyoruz. Askerle dalga geçercesine 'Hangi sıkıyönetimden bahsediyorsun' dedim. 'Evine git' diyerek itekledi. Orada bir arbede yaşandı. Yarım saat, 45 dakika sürdü. Hain içeride olunca kapı kilit tutmazmış. Oradaki askerleri derdest ettik. Onları oradan çıkardık. Eğer bir kahramanlık yaptıysak Lojistik Destek Merkezi'nde yaptık ama orada silah patlamadı. Askerin silahını almamız, şarjörü almamız Lojistik Destek Merkezi'nde oldu" dedi.

"Takla attığımı hatırlıyorum"

AKOM'a girdikten sonra yaşananları aktaran İlhan, "AKOM'a girdiğimde makineli tüfekle müthiş bir silah sesi vardı. Böyle bir şey beklemiyorduk. Hangi Türk askeri kendi vatandaşına silah sıkar. Kaçar gibi oldum. Ayağımdan terliğim düştü. Daha sonra müthiş bir refleksle hareket ettik. 'Gelme sizi vururum' diyordu. 'Ben geleceğim. Burası bizim işyerimiz' dedim. Her kişi kendi kapısının önünü süpürürse mahalle temiz olur diye düşündük. 'Gelirsen seni vururum' dedi. 'Geliyorum. Vuracaksan vur' dedim. O da beni kırmadı, vurdu. Kurşun ağır bir şey. Takla attığımı hatırlıyorum" diye konuştu.

"Uyandığımda Cumhurbaşkanımız yaşıyor mu diye sormuşum"

Darbeci hainlerin kurşunuyla vurulduğu andan söz eden İlhan, "Düştüğümde sürekli kelime-i şehadet getirdiğimi arkadaşlar söyledi. Arkadaşların tişörtümün tersiyle bana tampon yaptığını, aynı zamanda omzunda siper yaptığını hissediyorum. Bundan sonrasını hatırlamıyorum. 4 günlük yoğun bakım süreci olmuş. Uyandığımda ilk olarak Cumhurbaşkanımız yaşıyor mu diye sormuşum. Hemşire arkadaşımız yaşadığını ve televizyonda konuştuğunu söyledi. İnsan yoğun bakımdayken bile bazen mutlu olabiliyor. Yoğun bakımlar hastanelerin bodrum katlarında ve soğuktur. Cumhurbaşkanımızın yaşaması yoğun bakımda beni mesut ve bahtiyar etti" şeklinde konuştu.

"Kurşun kalbimin iki santimetre altında"

Darbe girişiminin üstünden 5 yıl geçtiğini hatırlatan İlhan, "Kurşun kalbimin iki santimetre altında. G-3 mermisi. 3,5 cm boyunda. Kurşunla yaşıyoruz. Rabbim gaziliğin ecrini, ahirette gururunu bu dünyada yaşamayı nasip etsin. Kurşunla yaşamak bazen zor oluyor. Hareket kısıtlılığı, X-Ray'lerden geçişler sıkıntı oluyor. Onun dışında sağlığımda sıkıntı yok. Bu kurşun her sızladığında okyanus ötesindeki şarlatanın ne kadar hain, ne kadar karaktersiz, ne kadar namussuz bir insan olduğunu her defasına anımsıyoruz" ifadelerini kullandı.

"251 tane şehidi çok kıskanıyoruz"

Kalbinin 2 santimetre altında bulunan kurşunla ilgili "Bu benim ahirete götüreceğim nişanem" diyen İlhan, "İnşallah bu kurşun bizim ahirette nişanemiz olur. Sırat Köprüsü'nde bir nebze de olsa yardımcımız olur diye düşünüyorum. 251 tane şehidi çok kıskanıyoruz. Keşke peygamberimizin ordusuna giren o şehitlerden olsaydık. Rabbim inşallah onlarla ahirette de haşır neşir olmayı nasip eder" dedi.

Kalbinin altındaki kurşunla yaşayan 15 Temmuz Gazisi o geceyi anlattı
Kalbinin altındaki kurşunla yaşayan 15 Temmuz Gazisi o geceyi anlattı
Kalbinin altındaki kurşunla yaşayan 15 Temmuz Gazisi o geceyi anlattı
Kalbinin altındaki kurşunla yaşayan 15 Temmuz Gazisi o geceyi anlattı

15 Temmuz, Darbe, Silah, Gazi, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kalbinin altındaki kurşunla yaşayan 15 Temmuz Gazisi o geceyi anlattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderen Galatasaray, 5 futbolcuyu listeye almadı 17:14 TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderen Galatasaray, 5 futbolcuyu listeye almadı 7 yaşındaki kızını öldürmekle tehdit etti! Sonuç alamayan cani koca eşi ve kayınpederini katletti 17:00 7 yaşındaki kızını öldürmekle tehdit etti! Sonuç alamayan cani koca eşi ve kayınpederini katletti Kardeşlerin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor 16:50 Kardeşlerin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor
Özel ekip sır cinayeti çözdü! 30 yıllık arkadaşını öldürüp bir de sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış 16:32 Özel ekip sır cinayeti çözdü! 30 yıllık arkadaşını öldürüp bir de sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi 16:29 Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi Bilim Kurulu Üyesi Balık, Avrupa'da yükselen vaka sayılarıyla ilgili konuştu: Aynı durum bizde de gerçekleşebilir 15:09 Bilim Kurulu Üyesi Balık, Avrupa'da yükselen vaka sayılarıyla ilgili konuştu: Aynı durum bizde de gerçekleşebilir
Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti 15:01 Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti Sadece özel izinle üretiliyor! Salep orkidesinin kilosu bin liradan satılıyor 13:57 Sadece özel izinle üretiliyor! Salep orkidesinin kilosu bin liradan satılıyor

Son Dakika Haberleri
17:02 Filistin'deki son durum masaya yatırılacak! Erdoğan- Mahmud Abbas görüşmesi başladı
16:36 Galatasaray, 16 milyon euroluk krizden çıkış reçetesi arıyor! Falcao, Feghouli ve Babel başa bela oldu
16:31 Özel ekip sır cinayeti çözdü! 30 yıllık arkadaşını öldürüp bir de sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış
16:28 Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi
16:16 Kalp spazmı geçiren Alanya'nın forveti Khouma Babacar'dan gelen haberler iyi
16:03 WhatsApp'ın tepki çeken kararıyla ilgili yeni gelişme! Facebook'un yaptığı başvuru reddedildi
16:00 Komşusuyla girdiği yol kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
15:43 Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yeni yardımcısı Emre Belözoğlu oldu
15:41 Fenerbahçe'nin yıldızı Altay Bayındır, formayı Berke Özer'e kaptırabilir
15:08 Bilim Kurulu Üyesi Balık, Avrupa'da yükselen vaka sayılarıyla ilgili konuştu: Aynı durum bizde de gerçekleşebilir
Memleket Partisi'ne geçen Meclis Üyesi darbedildi! Saldırının arkasında CHP'li gençlerin olduğu iddia edildi Memleket Partisi'ne geçen Meclis Üyesi darbedildi! Saldırının arkasında CHP'li gençlerin olduğu iddia edildi         
17:22
Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan'da bulundu Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan'da bulundu         
17:10
Tunceli'de Delta varyantı alarmı! 52 kişi karantinada Tunceli'de Delta varyantı alarmı! 52 kişi karantinada         
16:50
Galatasaray, 16 milyon euroluk krizden çıkış reçetesi arıyor! Falcao, Feghouli ve Babel başa bela oldu Galatasaray, 16 milyon euroluk krizden çıkış reçetesi arıyor! Falcao, Feghouli ve Babel başa bela oldu         
16:36
İş görüşmesi diye gittiği yerde kabusu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı İş görüşmesi diye gittiği yerde kabusu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı         
16:31
PKK'lı teröriste operasyon! Para nakil aracı soyduktan sonra eylem hazırlığına girmişler PKK'lı teröriste operasyon! Para nakil aracı soyduktan sonra eylem hazırlığına girmişler         
15:50
Havalimanında unutulan eşyaları almak isteyenlerin kuyruğu caddeye taştı Havalimanında unutulan eşyaları almak isteyenlerin kuyruğu caddeye taştı         
15:02
Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını paylaşan Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını paylaşan Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi         
14:13
İBB'den, İstanbullulara SMS ile uyarı! Sivrisinekler çocukların vücutlarında yara oluştutuyor İBB'den, İstanbullulara SMS ile uyarı! Sivrisinekler çocukların vücutlarında yara oluştutuyor         
13:47
Volkan Demirel'in eşi oyuncu Zeynep Demirel, süper mini elbisesiyle doğum gününü kutladı Volkan Demirel'in eşi oyuncu Zeynep Demirel, süper mini elbisesiyle doğum gününü kutladı         
13:43
Aşk yaşadıkları iddia edilen Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel çiftinden ilk fotoğraf geldi Aşk yaşadıkları iddia edilen Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel çiftinden ilk fotoğraf geldi         
13:39
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Her sabah öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşkınlık yaratıyor Her sabah öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşkınlık yaratıyor         
11:33
Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu         
11:23
Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı         
10:50
Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti         
21:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2021 17:48:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kalbinin altındaki kurşunla yaşayan 15 Temmuz Gazisi o geceyi anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement