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Kalbinin altındaki kurşunla yaşayan 15 Temmuz Gazisi o geceyi anlattı - Son Dakika

Kalbinin altındaki kurşunla yaşayan 15 Temmuz Gazisi o geceyi anlattı

15 Temmuz 2021 Perşembe 09:11

Kalbinin altındaki kurşunla yaşayan 15 Temmuz Gazisi o geceyi anlattı 15 Temmuz Gazisi Musa İlhan: "Bu benim ahirete götüreceğim nişanem" 15 Temmuz hain darbe girişiminde kalbinin iki santimetre altına isabet eden kurşunla gazi olan Musa İlhan, "Bu kurşun benim ahirete götüreceğim nişanem.

Kalbinin altındaki kurşunla yaşayan 15 Temmuz Gazisi o geceyi anlattı

15 Temmuz Gazisi Musa İlhan: "Bu benim ahirete götüreceğim nişanem"

İSTANBUL - 15 Temmuz hain darbe girişiminde kalbinin iki santimetre altına isabet eden kurşunla gazi olan Musa İlhan, "Bu kurşun benim ahirete götüreceğim nişanem. 251 tane şehidi çok kıskanıyoruz. Keşke peygamberimizin ordusuna giren o şehitlerden olsaydık" dedi.

15 Temmuz'da Afet Koordinasyon Merkezibahçesinde darbeci askerlerin sıktığı kurşunla gazi olan 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Başkanı Musa İlhan, hain darbe girişiminin 5'nci yıldönümüne sayılı günler kala o gece yaşadıklarını anlattı.

"Oradaki askerleri derdest ettik"

İlk olarak İBB Lojistik Destek Merkezi'ne gittiğini ifade eden İlhan, "Lojistik Destek Merkezi'nden geçerken 2 kamyonet askerler içeri giriyordu. Çok doğal bir şekilde yanlarına gittim. Hayırdır diye sordum. Sıkıyönetimin ilan edildiğini söyledi. Sıkıyönetimin ne olduğunu biz bilmiyoruz. Askerle dalga geçercesine 'Hangi sıkıyönetimden bahsediyorsun' dedim. 'Evine git' diyerek itekledi. Orada bir arbede yaşandı. Yarım saat, 45 dakika sürdü. Hain içeride olunca kapı kilit tutmazmış. Oradaki askerleri derdest ettik. Onları oradan çıkardık. Eğer bir kahramanlık yaptıysak Lojistik Destek Merkezi'nde yaptık ama orada silah patlamadı. Askerin silahını almamız, şarjörü almamız Lojistik Destek Merkezi'nde oldu" dedi.

"Takla attığımı hatırlıyorum"

AKOM'a girdikten sonra yaşananları aktaran İlhan, "AKOM'a girdiğimde makineli tüfekle müthiş bir silah sesi vardı. Böyle bir şey beklemiyorduk. Hangi Türk askeri kendi vatandaşına silah sıkar. Kaçar gibi oldum. Ayağımdan terliğim düştü. Daha sonra müthiş bir refleksle hareket ettik. 'Gelme sizi vururum' diyordu. 'Ben geleceğim. Burası bizim işyerimiz' dedim. Her kişi kendi kapısının önünü süpürürse mahalle temiz olur diye düşündük. 'Gelirsen seni vururum' dedi. 'Geliyorum. Vuracaksan vur' dedim. O da beni kırmadı, vurdu. Kurşun ağır bir şey. Takla attığımı hatırlıyorum" diye konuştu.

"Uyandığımda Cumhurbaşkanımız yaşıyor mu diye sormuşum"

Darbeci hainlerin kurşunuyla vurulduğu andan söz eden İlhan, "Düştüğümde sürekli kelime-i şehadet getirdiğimi arkadaşlar söyledi. Arkadaşların tişörtümün tersiyle bana tampon yaptığını, aynı zamanda omzunda siper yaptığını hissediyorum. Bundan sonrasını hatırlamıyorum. 4 günlük yoğun bakım süreci olmuş. Uyandığımda ilk olarak Cumhurbaşkanımız yaşıyor mu diye sormuşum. Hemşire arkadaşımız yaşadığını ve televizyonda konuştuğunu söyledi. İnsan yoğun bakımdayken bile bazen mutlu olabiliyor. Yoğun bakımlar hastanelerin bodrum katlarında ve soğuktur. Cumhurbaşkanımızın yaşaması yoğun bakımda beni mesut ve bahtiyar etti" şeklinde konuştu.

"Kurşun kalbimin iki santimetre altında"

Darbe girişiminin üstünden 5 yıl geçtiğini hatırlatan İlhan, "Kurşun kalbimin iki santimetre altında. G-3 mermisi. 3,5 cm boyunda. Kurşunla yaşıyoruz. Rabbim gaziliğin ecrini, ahirette gururunu bu dünyada yaşamayı nasip etsin. Kurşunla yaşamak bazen zor oluyor. Hareket kısıtlılığı, X-Ray'lerden geçişler sıkıntı oluyor. Onun dışında sağlığımda sıkıntı yok. Bu kurşun her sızladığında okyanus ötesindeki şarlatanın ne kadar hain, ne kadar karaktersiz, ne kadar namussuz bir insan olduğunu her defasına anımsıyoruz" ifadelerini kullandı.

"251 tane şehidi çok kıskanıyoruz"

Kalbinin 2 santimetre altında bulunan kurşunla ilgili "Bu benim ahirete götüreceğim nişanem" diyen İlhan, "İnşallah bu kurşun bizim ahirette nişanemiz olur. Sırat Köprüsü'nde bir nebze de olsa yardımcımız olur diye düşünüyorum. 251 tane şehidi çok kıskanıyoruz. Keşke peygamberimizin ordusuna giren o şehitlerden olsaydık. Rabbim inşallah onlarla ahirette de haşır neşir olmayı nasip eder" dedi.

Kalbinin altındaki kurşunla yaşayan 15 Temmuz Gazisi o geceyi anlattı
Kalbinin altındaki kurşunla yaşayan 15 Temmuz Gazisi o geceyi anlattı
Kalbinin altındaki kurşunla yaşayan 15 Temmuz Gazisi o geceyi anlattı
Kalbinin altındaki kurşunla yaşayan 15 Temmuz Gazisi o geceyi anlattı

15 Temmuz, Darbe, Silah, Gazi, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kalbinin altındaki kurşunla yaşayan 15 Temmuz Gazisi o geceyi anlattı - Son Dakika


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