Kalbinin delik olduğunu öğrendiği 3 aylık bebeğini bırakıp kaçtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalbinin delik olduğunu öğrendiği 3 aylık bebeğini bırakıp kaçtı - Son Dakika

Kalbinin delik olduğunu öğrendiği 3 aylık bebeğini bırakıp kaçtı

6 saat önce

Denizli'de sığındığı eve 3 aylık bebeğini bırakarak kaçan anne gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kalbinin delik olduğunu öğrendiği 3 aylık bebeğini bırakıp kaçtı, System.String[]

Denizli'de sığındığı eve 3 aylık bebeğini bırakarak kaçan anne gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Suna B. isimli kadın polisteki ifadesinde, kız bebeğinin kalbinin delik olduğunu o yüzden bırakarak kaçtığını söylediği ve bebeği istemediğini söylediği öne sürüldü.

Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi 271 Sokak'ta meydana gelen olayda, Suna B. (29) isimli kadın bir kaç gün önce soğuk hava sebebiyle bir eve sığındı. Sabah saatlerinde bir otomobil ile evden çıkan kadın bir daha geri dönmedi. 3 aylık olduğu tahmin edilen kız bebeğin annesi geri dönmeyince ev sahipleri polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri anne ile telefonda görüştü. Anne olumsuz cevap verince, sağlık ekipleri ilk kontrollerinin ardından 3 aylık bebeği Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bebeğin tedavisi devam ederken, olaydan sonra kaçan anne ise Çivril ilçesinde polis tarafından yakalandı.

ANNENİN KAÇARKEN HIRSIZLIK YAPTIĞI İDDİALARI DA ARAŞTIRILIYOR

Gözaltına alınan anne ilk ifadesinden bebeği istemediğini söyleyerek, sorunlu bir lohusalık dönemi geçirdiğini ve yine bu dönemde kız bebeğinin kalbinin delik olduğunu belirttiği öne sürüldü. İfadesinde bebeğini sağlık ve maddi koşullardan dolayı istemediğini yenileyen anne Suna B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Suna B.'nin eşinden bir süre önce ayrıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken bebeğin hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, anne Suna B.'nin evden ayrılırken 500 TL para çaldığı iddiaları da araştırılıyor.

(İHA)

Denizli, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı
'Benjamin Button' hastalığı yüzünden yaşlı görünen 2 yaşındaki çocuğa babası 'babaanne' diyor Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı! Metrelerce öteye fırlayan kadın hayatını kaybetti (Görüntülü) Garsona saldırdılar

Son Dakika Haberleri
00:00 Spor abdurrahim albayrak ne olduğunu anlamadık - Son Dakika
23:59 "Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı - Son Dakika
23:59 Eyüpspor maçının ardından - Son Dakika
23:56 AVM'nin dış cephesine yılbaşı süsü yapılırken vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
23:56 Kayseri'de parkta oynayan çocuk bıçakla yaralandı - Son Dakika
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Son Dakika
21:25 Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 00:04:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kalbinin delik olduğunu öğrendiği 3 aylık bebeğini bırakıp kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]