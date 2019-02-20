Son Dakika Haberleri: Kalbinizi Sevgiyle Dolduracak 16 Çizimle "Aşk Bazen…"

Kalbinizi Sevgiyle Dolduracak 16 Çizimle "Aşk Bazen…"

1 saat önce

Aşk yalnızca iki insanın biraraya gelmesi değil bir hayatı paylaşması, birlikte yaşlanması, birbirleri için hayatı daha güzel bir yer yapması.

Kalbinizi Sevgiyle Dolduracak 16 Çizimle
Aşk yalnızca iki insanın biraraya gelmesi değil bir hayatı paylaşması, birlikte yaşlanması, birbirleri için hayatı daha güzel bir yer yapması. Hatırlarsanız güzel bir sakız vardı içinden de AŞK BAZEN… LOVE IS… diye aşkı tatlı tatlı anlatan resimler çıkardı işte onlardan bir nostaljik derleme yaptık.

AŞK BAZEN


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Kaynak: TheGeyik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:56 

Kültür Sanat
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