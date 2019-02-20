Kalbinizi Sevgiyle Dolduracak 16 Çizimle "Aşk Bazen…"
1 saat önce
Aşk yalnızca iki insanın biraraya gelmesi değil bir hayatı paylaşması, birlikte yaşlanması, birbirleri için hayatı daha güzel bir yer yapması.
Aşk yalnızca iki insanın biraraya gelmesi değil bir hayatı paylaşması, birlikte yaşlanması, birbirleri için hayatı daha güzel bir yer yapması. Hatırlarsanız güzel bir sakız vardı içinden de AŞK BAZEN… LOVE IS… diye aşkı tatlı tatlı anlatan resimler çıkardı işte onlardan bir nostaljik derleme yaptık.
AŞK BAZEN
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:56
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