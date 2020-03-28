Kalça Ağrısı İçin Hangi Doktora Gidilir? Kalça Ağrısına Hangi Bölüm Bakar - Son Dakika
Son Dakika Magazin Kalça Ağrısı İçin Hangi Doktora Gidilir? Kalça Ağrısına Hangi Bölüm Bakar - Son Dakika Magazin

Kalça Ağrısı İçin Hangi Doktora Gidilir? Kalça Ağrısına Hangi Bölüm Bakar

6 saat önce

Vücudun ağırlığını taşıyan ve geniş yüzeyli olan, yumuşak doku ile çevrelenmiş bölüm kalça eklemidir.

Kalça Ağrısı İçin Hangi Doktora Gidilir? Kalça Ağrısına Hangi Bölüm Bakar, System.String[]

Vücudun ağırlığını taşıyan ve geniş yüzeyli olan, yumuşak doku ile çevrelenmiş bölüm kalça eklemidir. Bu eklem vücudu taşıyan en önemli yapı taşları arasında yer alır. Bu yüzden birçok değişik sebepten dolayı kalça ağrısı yaşanabiliyor. Önemli olan zamanında ve doğru doktora başvurularak, teşhis üzerinden doğru tedavinin ele alınmasıdır.

Kalça Ağrısı İçin Hangi Doktora Gidilir?

Farklı sebeplerden kaynaklı ortaya çıkabilen kalça ağrısı, günümüzün en yaygın rahatsızlıkları arasında yer almaktadır.

- Kalça ekleminin kendisinden,

- Komşu dokularda meydana gelen problemden,

- İç organlardan,

- Bel bölgesinden,

Kalçanın arkasında ya da önünde ve kasık bölümünde ortaya çıkan ağrılar nedeniyle kalça ağrısı anlaşılabilmektedir. Kalça ağrısı yaşandığında hastanede ortopedi bölümüne başvurulmalıdır. Aynı zamanda travmatoloji ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon polikliniklerine de başvurulabilir.

Kalça Ağrısına Hangi Bölüm Bakar?

Kalça ağrısı bölümün değişik noktalarından ortaya çıkarken farklı kısımlardaki ağrılar ile kendisini gösterir. Eğer bu ağrılar yaklaşık olarak 2 hafta boyunca sürüyorsa mutlaka ilgili bölümlere başvurmak gerekmektedir.

- Ortopedi,

- Travmatoloji bölümü,

- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon poliklinikleri,

Bu bölümlerden herhangi birine başvurabilir; yaşanabilecek olası kalça ağrılarından kurtulmak için tedavi görebilirsiniz. Keskin ya da yanlışı olabilecek ağrılar üzerinden anlaşılan kalça ağrısı problemi, birbirinden değişik sebeplerden dolayı yaşanabiliyor.

Kırık veya eklem enfeksiyonu, artrit ve egzersiz ile iltihaplanma gibi birçok sebep ortaya çıkabilmektedir. Doğru teşhis üzerinden ilgili bölüm ile beraber doktor kontrolü altında bu ağrılardan kurtulmak mümkün.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 04:04 

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