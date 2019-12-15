Kalça kemiği kırılan yaşlı kadını itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalça kemiği kırılan yaşlı kadını itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kalça kemiği kırılan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

6 saat önce

İZMİT'te yalnız yaşadığı evde kahvaltı hazırlarken düşen ve kalça kemiği kırılan Sevim Elbir'i (82) itfaiye ekibi kurtardı.

Kalça kemiği kırılan yaşlı kadını itfaiye kurtardı, System.String[]

İZMİT'te yalnız yaşadığı evde kahvaltı hazırlarken düşen ve kalça kemiği kırılan Sevim Elbir'i (82) itfaiye ekibi kurtardı.

Olay sabah saatlerinde Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. 5 katlı apartmanın 4'üncü katında yalnız yaşadığı öğrenilen Sevim Elbir, kahvaltı hazırladığı sırada mutfakta dengesini kaybederek yere düştü. Acı içerisinde yerden kalan Elbir, kendi imkanlarıyla cep telefonuna ulaşarak akrabalarından yardım istedi. Eve gelen akrabaları, evin kapısını açamayınca 112 Acil Sağlık ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin balkonundan içeriye girerek yaşlı kadına ulaştı. 112 Acil Sağlık ekipleri, yaşlı kadına evde yaptıkları ilk müdahalenin ardından sedye yardımıyla merdivenlerden indirerek ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürdü.


Cumhuriyet Caddesi, İtfaiye, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye acil kodla istemişti! İHA ve SİHA'lar KKTC'ye geldi
Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada Ümraniye'de otomobil, park halindeki araçlara daldı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı Dağda kalp krizi geçiren avcı hayatını kaybetti, köpeği yanından ayrılmadı

Son Dakika Haberleri
18:50 Süper Lig: D.G. Sivasspor: 3 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
18:50 Zonguldak'ta sanayi sitesindeki silahlı kavga olayına 1 tutuklama - Son Dakika
18:49 flaş - Son Dakika
18:48 Doğa Koleji velilerinden okulun devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesine protesto - Son Dakika
18:48 Spor buz hokeyinde istiklal marşı krizi! - Son Dakika
17:31 Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada - Son Dakika
17:06 Ümraniye'de otomobil, park halindeki araçlara daldı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 18:53:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kalça kemiği kırılan yaşlı kadını itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]