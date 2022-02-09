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Son dakika haber | KALÇA KEMİĞİ KIRILDI, YOLU KAPALI KÖYÜNDEN AMBULANS HELİKOPTERLE ALINDI - Son Dakika

Son dakika haber | KALÇA KEMİĞİ KIRILDI, YOLU KAPALI KÖYÜNDEN AMBULANS HELİKOPTERLE ALINDI

09.02.2022 16:35

Son dakika haber: ARTVİN'in Borçka ilçesinde, kardan yolu kapanan Uğur köyünde düşme sonucu kalça kemiği kırılan İbrahim Berk (81), ambulans helikopterle alınarak hastaneye ulaştırıldı.

ARTVİN'in Borçka ilçesinde, kardan yolu kapanan Uğur köyünde düşme sonucu kalça kemiği kırılan İbrahim Berk (81), ambulans helikopterle alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Borçka'nın Uğurlu köyünde dengesini kaybederek düşen İbrahim Berk'in kalça kemiği kırıldı. Kardan yolu kapalı köye paletli kar ambulansı ile ulaşan sağlık ekipleri, kalça kemiğinin kırık olması nedeniyle naklinin zor olacağını göz önüne alarak, helikopter ambulans talep etti. Artvin İl Sağlık Müdürlüğü'nün girişimleri sonucu Trabzon'dan havalanan ambulans helikopter, köye ulaşarak aldığı Berk'i Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne ulaştırdı. Tedavi altına alınan Berk'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haber | KALÇA KEMİĞİ KIRILDI, YOLU KAPALI KÖYÜNDEN AMBULANS HELİKOPTERLE ALINDI
Son dakika haber | KALÇA KEMİĞİ KIRILDI, YOLU KAPALI KÖYÜNDEN AMBULANS HELİKOPTERLE ALINDI
Son dakika haber | KALÇA KEMİĞİ KIRILDI, YOLU KAPALI KÖYÜNDEN AMBULANS HELİKOPTERLE ALINDI
Son dakika haber | KALÇA KEMİĞİ KIRILDI, YOLU KAPALI KÖYÜNDEN AMBULANS HELİKOPTERLE ALINDI

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İbrahim Berk, Ambulans, Borçka, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | KALÇA KEMİĞİ KIRILDI, YOLU KAPALI KÖYÜNDEN AMBULANS HELİKOPTERLE ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | KALÇA KEMİĞİ KIRILDI, YOLU KAPALI KÖYÜNDEN AMBULANS HELİKOPTERLE ALINDI - Son Dakika
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