Kalçalarınızı Eriten ve Şekle Sokan Altı Egzersiz

Türk hanımlarının en çok şikayet ettiği ve eritmekte en çok zorlandığı bölge kalçalardır.

Türk hanımlarının en çok şikayet ettiği ve eritmekte en çok zorlandığı bölge kalçalardır. Bu bölge aslında günde sadece 5 dakika gibi kısa bir zaman ayırarak şimdi vereceğimiz egzersizlerle kolayca şekle sokulabilir. İşin sırrı egzersizleri her gün yapmak ve yediklerinize dikkat etmek. Bu egzersizlerle beraber az yağlı ve az karbonhidratlı bir yeme düzeni benimsemeniz çok önemli. Ayrıca günde 2 litre su içmeyi de ihmal etmeyin. Hazırsanız egzersizleri yapmaya başlayalım1- KALÇA KÖPRÜSÜ2- TEK AYAK HAVADA KALÇA KÖPRÜSÜ3- YANA BACAK AÇMA EGZERSİZİ4- EŞEK TEKMESİ5- REVERANS HAREKETİ6- GÖKKUŞAĞI HAREKETİ

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