KalDer Bursa, 2020-2022’de görev yapacak yönetimi belirledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi KalDer Bursa, 2020-2022’de görev yapacak yönetimi belirledi - Son Dakika Ekonomi

KalDer Bursa, 2020-2022’de görev yapacak yönetimi belirledi

32 dakika önce

KalDer Bursa Şubesi'nin olağan genel kurulunda 2020-2022 yönetimi belirlendi.

KalDer Bursa, 2020-2022’de görev yapacak yönetimi belirledi, System.String[]

KalDer Bursa Şubesi'nin olağan genel kurulunda 2020-2022 yönetimi belirlendi. Yeni dönemde başkanlığa önceki dönemlerde de bu görevde bulunan Emin Direkçi seçildi.

Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:52 
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