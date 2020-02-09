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KalDer Bursa, 2020-2022’de görev yapacak yönetimi belirledi
32 dakika önce
KalDer Bursa Şubesi'nin olağan genel kurulunda 2020-2022 yönetimi belirlendi.
KalDer Bursa Şubesi'nin olağan genel kurulunda 2020-2022 yönetimi belirlendi. Yeni dönemde başkanlığa önceki dönemlerde de bu görevde bulunan Emin Direkçi seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:52
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