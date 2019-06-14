Son Dakika Haberleri: KalDer’de ‘İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Yönetimi’ tartışıldı
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KalDer’de ‘İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Yönetimi’ tartışıldı

1 saat önce

KalDer Sağlıkta Kalite Uzmanlık Grubu, "İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi" konulu panel ile katılımcıları bilgilendirdi.

KalDer’de ‘İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Yönetimi’ tartışıldı, System.String[]
KalDer Sağlıkta Kalite Uzmanlık Grubu, "İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi" konulu panel ile katılımcıları bilgilendirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:23 
Ekonomi
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