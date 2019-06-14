KalDer’de ‘İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Yönetimi’ tartışıldı
1 saat önce
KalDer Sağlıkta Kalite Uzmanlık Grubu, "İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi" konulu panel ile katılımcıları bilgilendirdi.
KalDer Sağlıkta Kalite Uzmanlık Grubu, "İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi" konulu panel ile katılımcıları bilgilendirdi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:23
Güvercin almak ev almaktan bile daha zor! İşte duyanları şaşkına çeviren şartlar
İkinci kez girdiği iş yerinde demir parmaklıkta asılı kalan hırsız yakalandı
Kızılırmak'ta tam 2 metre boyunda yayın balığı tuttular
BDDK, 50 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu