KalDer'in yeni yönetim kurulu başkanı Yılmaz Bayraktar oldu - Son Dakika

KalDer'in yeni yönetim kurulu başkanı Yılmaz Bayraktar oldu

09.04.2021 15:27
KalDer'in yeni yönetim kurulu başkanı Yılmaz Bayraktar oldu, System.String[]

Türkiye Kalite Derneği'nin (KalDer) genel kurul toplantısında, Yılmaz Bayraktar KalDer'in yeni yönetim kurulu başkanı seçilirken, Dr. Erhan Baş ve Filiz Öztürk başkan yardımcısı, Fatma Aydoğdu ise sayman olarak belirlendi.

Türkiye Kalite Derneği'nin (KalDer) genel kurul toplantısında, Yılmaz Bayraktar KalDer'in yeni yönetim kurulu başkanı seçilirken, Dr. Erhan Baş ve Filiz Öztürk başkan yardımcısı, Fatma Aydoğdu ise sayman olarak belirlendi.

KalDer'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar, KalDer ile tanışmasının 2009 yılında olduğunu belirterek, "O dönemden bugüne bir kalite gönüllüsü olarak ülkem adına fayda üreten KalDer'de pek çok farklı alanda gönüllü olarak çalıştım. KalDer'in bundan önceki tüm yönetimlerine değerli katkıları için bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Göreve gelen yönetim, denetim ve etik kurullarımız; ülkemiz iş dünyasına yön veren başarılı kuruluşlarımızın temsilcilerinden oluşuyor. KalDer çalışma hayatında eşitlik ve etik ilkelerinin yayılımına önem veren örnek bir STK olarak; yeni yönetimin oluşumunda da toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ilkesiyle hareket etti." değerlendirmesinde bulunan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yönetim listemizde bu hassasiyetimizi görebilirsiniz. Bu durumun olumlu etkileri çalışmalarımıza da yansıyacak. Üye profili ile özel sektöre, kamuya, sivil toplum kuruluşlarına, gençliğe KalDer gibi dokunabilen kuruluşların sayısı çok değil. Bunun bilincinde olarak iş birlikleriyle işte ve yaşamın her alanında kalite kültürünü yaymak için güçlü bir yönetim kurulu ile görevimize başladık.

Kovid-19 salgını ile teknolojik alt yapısını daha önce güçlendiren ve çalışma şeklini yenileyen KalDer, online dünyaya kendini hızlıca uyumlandırdı. KalDer gelecek çalışmalarında da dönüşüm ve dijital gelişmeleri yakından takip ederek, yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin destekçisi, uygulayıcısı olacak. Bugün geldiğimiz noktada dönüşümün kaçınılmaz olduğunu, dijitalleşme ve teknolojik yatırımların önemini daha etkili bir biçimde hissediyoruz."

"Sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlıyoruz"

Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı'nın EFQM Modeli'nin, bir yönetim aracı olarak 1992 yılından bugüne KalDer üyeleri tarafından benimsendiğini aktaran Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Modelin; yaşadığımız salgın günlerinde stratejik planlama, kriz yönetimi, kurumsallaşma, dijitalleşme ve performans ve dönüşümün yönetilmesi gibi konularda kurumlar için önemli bir rehber olacağına inandığımızdan dolayı daha fazla kurumun EFQM Modeli'ni benimsemesi ve uygulaması için çalışacağız. Tüm sektörlerde, bölgelerde, ülkemizde ve küreselde; değişimi yaymayı, bilgiyi paylaşmayı, yaşam kalitesi yüksek sürdürülebilir bir gelecek sağlamayı ve sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlıyoruz. KalDer olarak Türkiye'deki şube ve temsilciliklerimizle ülkemize hizmet sunmaya devam edeceğiz."

1954 yılında Ardahan'da doğan Yılmaz Bayraktar, evli ve bir çocuk babası. "Devlet Parasız Yatılı" sınavını kazanarak başladığı Diyarbakır Maarif Koleji eğitiminin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Bayraktar,1976-1978 yılları arasında İngiltere'de University of Wales Makine Mühendisliği Bölümü'nde "Endüstri İçin Dizayn ve İş İdaresi" başlıklı yüksek lisans programını tamamladı. İş yaşamına 1979 yılında Tüpraş İzmit Rafineri Müdürlüğü'nde başladı ve 1999 yılında Rafineri Müdür Yardımcılığı görevinden ayrıldı.

Bayraktar, 1999-2006 yıllarında merkezi Orlando'da bulunan Siemens Power Generation şirketinin "İşletme ve Bakım Anlaşması" altındaki Bosen Enerji Elektrik Üretim Birleşik Çevrim Santrali'nde Tesis Müdürü olarak çalıştı. 2006 yılında Tüpraş'ın özelleştirilmesi ile Genel Müdür Yardımcısı olarak yeniden görev alan Bayraktar, bu görevi yürütürken Toplu İş Sözleşmeleri ve Değişim Yönetimini de yönetti. Bayraktar, bir dönem KSO Yönetim Kurulu, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu ve Tüpraş Etik Kurul Üyelikleri görevlerinde bulundu. Önceki dönemlerde Türkiye Kalite Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık görevlerinde bulundu. Yılmaz Bayraktar halen Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi olarak "Proses Emniyeti Yönetimi" dersini veriyor.

Türkiye Kalite Derneği, geri dönüşüm, Filiz Öztürk, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KalDer'in yeni yönetim kurulu başkanı Yılmaz Bayraktar oldu - Son Dakika Ekonomi


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