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Kaldığı hastanenin etrafını çorak gördü, çıktıktan sonra ağaçlandırdı - Son Dakika

Kaldığı hastanenin etrafını çorak gördü, çıktıktan sonra ağaçlandırdı

06.08.2021 10:56
Kaldığı hastanenin etrafını çorak gördü, çıktıktan sonra ağaçlandırdı, System.String[]

VAN'da ameliyat olan oğlu Ömer'in yanında refakatçi olarak kaldığı hastanenin çevresinin çorak olduğunu gören iş insanı Şemsettin Bozkurt, oğlu taburcu olduktan sonra bu alanı ağaçlandırıp, peyzaj çalışması yaptırdı.

VAN'da ameliyat olan oğlu Ömer'in yanında refakatçi olarak kaldığı hastanenin çevresinin çorak olduğunu gören iş insanı Şemsettin Bozkurt, oğlu taburcu olduktan sonra bu alanı ağaçlandırıp, peyzaj çalışması yaptırdı. Sarı otlarla kaplıyken yeşile dönen alanda şimdi hasta ve hasta yakınları oturup dinleniyor. Bozkurt, kendisini bu kadar heyecanlandıran başka bir yatırımının olmadığını belirterek, yeşillendirdiği alanı ise 6'ncı çocuğu gibi gördüğünü söyledi.

Isı yalıtım malzemeleri üreten iş insanı Şemsettin Bozkurt'un (52) 5 çocuğundan Ömer (15), nisan ayında rahatsızlandı. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bozkurt'a apandisit teşhisi konularak ameliyat edildi. Oğlunun tedavisi sırasında Şemsettin Bozkurt, refakatçi olarak hastanede kaldı. Oğluyla aynı odada kalan Bozkurt, camdan dışarıyı izlerken, bu cephenin çorak olduğunu fark etti. Oğlunun taburcu olmasının hemen ardından hastane yönetimiyle görüşen Bozkurt, o alanın ağaçlandırılması için çalışma başlattı. Bozkurt, 1,5 dönümlük alana 550 ağaç dikip, otomatik sulama sistemi ve kamelya ile peyzaj çalışması yaptırdı. Yaklaşık 45 günde tamamlanan çalışmayla kuru otların bulunduğu alan, yeşillendi. Şimdilerde alanda, hasta ve hasta yakınları gelip dinleniyor.

45 GÜNDE YEŞİL BİR ALAN OLDUYeşillendirme çalışmasının kendisini çok mutlu ettiğini belirten Bozkurt, "En küçük oğlumu karın ağrısı şikayetiyle acile kaldırdık. Apandisit teşhisi konuldu. Sonra başarılı bir ameliyat geçirdi. Bize tamda buraya bakan bir cephede oda tahsis edildi. Oğluma refakat ederken sıkılınca camdan dışarıya baktım. ve etrafın sapsarı, çorak, kupkuru otlarla kaplı olduğunu gördüm ve çok üzüldüm. Sonra hastane yönetimiyle görüşüp, 'Buranın peyzaj projesini bağış olarak yapabilir miyiz?' diye sordum ve olumlu karar çıktı. Hemen projelendirdik. Otomatik sulama sistemi, zaman ayarlı vanalar, 550 ağaç, kamelyası ile oturaklarıyla birlikte tam bir peyzaj projesi gibi değil de bir park gibi oldu. Bu projeyi 45 günde tamamladık" dedi.BURASI BENİM 6'NCI ÇOCUĞUMBugüne kadar birçok yatırım yaptığını belirten Bozkurt, "Ama beni bu kadar heyecanlandıran ve gittikçe de heyecanımı artıran özellikle de bu orman yangınlarından sonra beni bu kadar mutlu eden başka bir şey olmadı. Müthiş heyecan duydum. Projeye 6'ncı çocuğum gibi bakıyorum. 5'inci çocuğum burada başarılı bir ameliyat geçirdi. Burası da benim çocuğum gibi oldu" diye konuştu. ÇORAK ALAN YEŞİLLENDİ

Hastaneye gelen vatandaşlarda durumdan oldukça memnun olduklarını dile getirdi. Hasta yakını Kutbettin Kayakeser, torunlarının 4 ay hastanede yattıklarını belirterek, "Burası çoraktı bu yeşilliği gördüm içim açıldı. Böyle hayırseverlerimizin olmasını istiyoruz. Keşke benim imkanım olsaydı, ben de böyle bir şey yapabilseydim. Diğer tarafa bakıyorum çorak, burası yemyeşil. Burada oturup dinleniyoruz. Allah razı olsun" diye konuştu.


Kaldığı hastanenin etrafını çorak gördü, çıktıktan sonra ağaçlandırdı
Kaldığı hastanenin etrafını çorak gördü, çıktıktan sonra ağaçlandırdı
Kaldığı hastanenin etrafını çorak gördü, çıktıktan sonra ağaçlandırdı
Kaldığı hastanenin etrafını çorak gördü, çıktıktan sonra ağaçlandırdı
Kaldığı hastanenin etrafını çorak gördü, çıktıktan sonra ağaçlandırdı
Kaldığı hastanenin etrafını çorak gördü, çıktıktan sonra ağaçlandırdı
Kaldığı hastanenin etrafını çorak gördü, çıktıktan sonra ağaçlandırdı
Kaldığı hastanenin etrafını çorak gördü, çıktıktan sonra ağaçlandırdı
Kaldığı hastanenin etrafını çorak gördü, çıktıktan sonra ağaçlandırdı
Kaldığı hastanenin etrafını çorak gördü, çıktıktan sonra ağaçlandırdı
Kaldığı hastanenin etrafını çorak gördü, çıktıktan sonra ağaçlandırdı
Kaldığı hastanenin etrafını çorak gördü, çıktıktan sonra ağaçlandırdı
Kaldığı hastanenin etrafını çorak gördü, çıktıktan sonra ağaçlandırdı
Kaldığı hastanenin etrafını çorak gördü, çıktıktan sonra ağaçlandırdı
Kaldığı hastanenin etrafını çorak gördü, çıktıktan sonra ağaçlandırdı

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hastane, Nisan, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaldığı hastanenin etrafını çorak gördü, çıktıktan sonra ağaçlandırdı - Son Dakika


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