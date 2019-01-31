Son Dakika Haberleri: Kaldığı Huzur Evinin Çalışanını Bıçakladı

Kaldığı Huzur Evinin Çalışanını Bıçakladı

1 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde, kaldığı huzurevinin çalışanını, maaşını geciktirdiği gerekçesiyle bıçakladığı öne sürülen yaşlı adam gözaltına alındı.

Kaldığı Huzur Evinin Çalışanını Bıçakladı, System.String[]
Aydın'ın Söke ilçesinde, kaldığı huzurevinin çalışanını, maaşını geciktirdiği gerekçesiyle bıçakladığı öne sürülen yaşlı adam gözaltına alındı.

Yenicami Mahallesi'ndeki huzurevinde kalan Kemal K. (87), üç ayda bir aldığı maaşını çekip kendisine teslim eden huzurevi çalışanı Hamdi A. (56) ile parasını geç verdiğini ileri sürerek tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal K, çalışanı kolundan, bacağından ve yüzünden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan, buradaki ilk müdahalenin ardından da Aydın Devlet Hastanesine sevk edilen yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kemal K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:49 Kaynak: AA

Polis, Huzur, Aydın, Söke, Güncel
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