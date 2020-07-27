Kaldığı iş yerinde ölü bulundu - Son Dakika

Kaldığı iş yerinde ölü bulundu

ANTALYA - Antalya'da bir kişi kaldığı iş yerinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinin ikinci katında kalan Alpaslan Adalı'yıyatağında hareketsiz şekilde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri Adalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Adalı'nın cansız bedeni ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.