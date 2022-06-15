Kaldığı metruk evi ateşe verdi - Son Dakika
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Kaldığı metruk evi ateşe verdi

15.06.2022 19:00
Kaldığı metruk evi ateşe verdi

BURSA'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen yabancı uyruklu H.N. (35), kaldığı evi ateşe verdi.

BURSA'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen yabancı uyruklu H.N. (35), kaldığı evi ateşe verdi. Evin yandığını gören kız kardeşi N.N. (12) ise sinir krizi geçirdi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesinde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen yabancı uyruklu H.N. bilinmeyen nedenle kız kardeşiyle birlikte oturduğu tek katlı evi ateşe verdi. Alevler kısa sürede büyüyünce çevredekiler yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de evi yaktığı belirlenen H.N.'yi gözaltına aldı. Yangın, itfaiye görevlilerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangın nedeniyle ağabeyi ile kaldığı evin kullanılamaz hale geldiğini gören kız kardeşi N.N., sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaldığı metruk evi ateşe verdi
Kaldığı metruk evi ateşe verdi
Kaldığı metruk evi ateşe verdi
Kaldığı metruk evi ateşe verdi
Kaldığı metruk evi ateşe verdi
Kaldığı metruk evi ateşe verdi
Kaldığı metruk evi ateşe verdi
Kaldığı metruk evi ateşe verdi
YORUMLAR
500
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Kaynak: DHA

Osmangazi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaldığı metruk evi ateşe verdi - Son Dakika

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