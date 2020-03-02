Kaldığı otel odasında kendini astı - Son Dakika
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Kaldığı otel odasında kendini astı

6 saat önce

İZMİT'te, Yusuf A. (40) konakladığı otel odasında çarşafla kendisini banyo kapısına asarak intihar etti.

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İZMİT'te, Yusuf A. (40) konakladığı otel odasında çarşafla kendisini banyo kapısına asarak intihar etti.

Yahya Kaptan Mahallesi Karayolu Caddesi'ndeki bir otele saat 01.00 sıralarında giriş yaptığı belirtilen Yusuf A., iddiaya göre gece otel odasında bulunan çarşafla kendini banyo kapısına astı. Öğle saatlerinde odanın temizlenmesi için görevliler telefon açtı. Ancak cevap alınamadı. Yedek anahtarla odaya giren personel, banyo kapısında Yusuf A.'nın asılı cesediyle karşılaştı. Otel yetkililerinin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yusuf A.'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yusuf A.'nın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:23 Kaynak: DHA
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