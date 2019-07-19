Kaldığı otel odasında ölü bulundu

Afyonkarahisar'ın İhsaniye
ilçesinde bir kadın, kaldığı termal otelin odasındaki küvette ölü bulundu.
İlçeye bağlı Yaylabağı
beldesindeki bir termal otelde kalan Hatice Aydın
, eşi Bilal Aydın
uyuduğu sırada banyodaki küvete girdi.
Bir süre sonra uyanan Bilal Aydın, eşini oda içerisinde aramaya başladı. Eşini banyodaki küvette hareketsiz şekilde bulan Bilal Aydın, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerinin müdahalesinin ardından Hatice Aydın, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aydın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sara hastası olduğu belirlenen kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu
morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.