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Kaldığı otel odasında uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

Kaldığı otel odasında uyuşturucuyla yakalandı

14.02.2022 17:10
Kaldığı otel odasında uyuşturucuyla yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince takibe alınan şüpheli, kaldığı otel odasında 10 gram uyuşturucu madde, 121 uyuşturucu hap ve suç geliri olduğu değerlendirilen bir miktar para ile yakalandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince takibe alınan şüpheli, kaldığı otel odasında 10 gram uyuşturucu madde, 121 uyuşturucu hap ve suç geliri olduğu değerlendirilen bir miktar para ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptığı istihbari çalışmalar kapsamında A.Y. isimli bir şahsın Akşehir'e uyuşturucu madde getirerek piyasaya süreceğini tespit etti. Şahsın bir otelde konakladığının belirlenmesi üzerine narkotik ekibi, oteli izlemeye aldı. Bir müddet sonra otelden çıkan şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 2 fişek halinde bir miktar metamfetamin uyuşturucu madde, otel odasında yapılan aramada ise toplam 10 gram uyuşturucu madde, 121 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanmaya yarayan 1 pet şişe ve 4 enjektör ile suç geliri olduğu değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Aramada ele geçirilen malzemelere el konulurken şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KONYA

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Uyuşturucu, Akşehir, Konya, Otel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaldığı otel odasında uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika


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