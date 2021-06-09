Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım - Son Dakika

Bu kadarını düşman yapmaz! Hacer'in cenazesini gören aile, bir kez daha yıkıldı

Balkanlardan Fas'a, Fas'tan Dubai'ye kaçan ve buradan yayınladığı videolarla tartışma yaratan suç örgütü lideri Sedat Peker'in kaldığı otel, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından ifşa edildi. Adresi hakkında bilgilerin ortalığa saçılması sonrasında Peker, Twitter hesabından art arda paylaşımlarda bulundu.

Peker şu ifadeleri kullandı;

"Uzun bir yolculuk yapacağım. Malum, aileyle yolculuk zor oluyor. Bu sebeple perşembe ve pazar yayınlayacağımı söylediğim videolar belki gecikebilir (net olarak bilmiyorum), ancak söz namus ölmez sağ kalırsak mutlaka yayınlayacağım."