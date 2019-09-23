Son Dakika Haberleri: Kaldığı otelde rahatsızlanan Rus turist hastanede öldü
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Kaldığı otelde rahatsızlanan Rus turist hastanede öldü

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldığı otelde rahatsızlanan Rus turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaldığı otelde rahatsızlanan Rus turist hastanede öldü, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldığı otelde rahatsızlanan Rus turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle ilçede tatil yapan 76 yaşındaki Valentina Kozulin, otel odasında fenalaşınca ailesi durumu otel yönetimine bildirdi.


Çağrılan sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Rus turist, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Rus turistin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Antalya, Alanya, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:26 Kaynak: AA
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