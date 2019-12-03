Kaldığı otelin 8. katından atlayan kadın hayatını kaybetti

Aydın Efeler ilçesinde bunalımda olan bir kadını kurtarmak için zamanla yarışan polisin çabası sonuç vermedi. Kaldığı otelin çatı katından atlayan 29 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı.



Olay öğlen saatlerinde Efeler ilçe merkezi Güzelhisar Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bunalımda olan 29 yaşındaki Gözde Ş., kaldığı otelin 8. Katındaki kahvaltı salonundan zemine atladı. Büyük bir gürültü ile yere düşen kadını görenler durumu ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.



Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. - AYDIN