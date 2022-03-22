KALDIĞI OTELİN SAHİBİNİ ÖLDÜRDÜ 'AİLEME KÜFRETTİ' DEDİ - Son Dakika
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KALDIĞI OTELİN SAHİBİNİ ÖLDÜRDÜ 'AİLEME KÜFRETTİ' DEDİ

22.03.2022 17:15

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, otel işletmecisi Barış Kıvrak'ı (31), tabancayla vurarak öldüren Ümit Çiçek (33), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, otel işletmecisi Barış Kıvrak'ı (31), tabancayla vurarak öldüren Ümit Çiçek (33), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayet zanlısı Çiçek, adliye önünde gazetecilere, "Aileme küfretti, pişmanım" dedi.

Olay, 20 Mart saat 02.30 sıralarında Edremit ilçesine bağlı Akçay Sarıkız Mahallesi, Leman Akpınar Caddesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, Mersin'den Edremit'in Akçay Mahallesi'ne çalışmaya gelen ve bir otele yerleşen Ümit Çiçek, gürültü olduğu gerekçesiyle otel işletmecisi Barış Kıvrak'ı uyardı. Bunu üzerine ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışma, kısa sürede bıçaklı, silahlı kavgaya dönüştü. Otel sahibi Barış Kıvrak, bıçakla müşterisi Ümit Çiçek'i üç yerinden yaraladı. Bunun üzerine Çiçek, belindeki tabancayı çıkarıp, Barış Kıvrak'a ateş etmeye başladı. Kıvrak, kurşunlardan kaçmaya çalıştığı sırada sırtından vurulup, yaralandı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, bir tabanca, tabancaya ait şarjör, 2 bıçak ve 3 boş kovan bulundu. Olay yerinden kaçan otel işletmecisi Ümit Çiçek, kısa sürede Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince, Sarıkız Mahallesi Fatih Caddesi 336'ncı Sokak'ta göğüs, karın ve kolundan bıçakla yaralanmış bir şekilde yakalandı. Çiçek, polis ekiplerince tedavisi için Edremit Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Barış Kıvrak ise ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla önce Edremit Devlet Hastanesi'ne sonra da Balıkesir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kıvrak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edremit Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan Ümit Çiçek, bugün adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde basın mensuplarına, "Aileme küfretti, pişmanım" diyen Çiçek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi.

KALDIĞI OTELİN SAHİBİNİ ÖLDÜRDÜ 'AİLEME KÜFRETTİ' DEDİ
KALDIĞI OTELİN SAHİBİNİ ÖLDÜRDÜ 'AİLEME KÜFRETTİ' DEDİ
KALDIĞI OTELİN SAHİBİNİ ÖLDÜRDÜ 'AİLEME KÜFRETTİ' DEDİ

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Balıkesir, Edremit, Silah, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KALDIĞI OTELİN SAHİBİNİ ÖLDÜRDÜ 'AİLEME KÜFRETTİ' DEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KALDIĞI OTELİN SAHİBİNİ ÖLDÜRDÜ 'AİLEME KÜFRETTİ' DEDİ - Son Dakika
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