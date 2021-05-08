KALDIĞI PANSİYONDA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

Tam kapanmada istenmeyen görüntüler! Dün gece herkes oraya akın etti, ekipler alarma geçti

Skandal paylaşım! İsrail'e laf etmek yerine saldırıyı Türkiye ile ilişkilendirdi

Eşinin kaza yaptığını duyunca hastaneye koştu, nişanlı olduğunu öğrendi

Antalya'da Emin Bayrakçı (52) kaldığı pansiyonda ölü bulundu

Bayrakçı'nın 20 gün önce pansiyona yerleştiği ortaya çıktı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı mahallesi 461 sokak üzerindeki bir pansiyonda meydana geldi. Yaklaşık 20 gün önce Antalya'ya gelip pansiyonda kalmaya başlayan Emin Bayrakçı'nın odasından çıkmaması üzerine pansiyon görevlisi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Bayrakçı'nın 3 gün önce öldüğü belirlenirken, Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.