Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta kaldığı yurtta 2 oda arkadaşı ile aralarında tartışma yaşanan ve yurt yönetimi tarafından hakkında tutanak tutulduğu ileri sürülen üniversite öğrencisi Gülçin Ersin (22), olay sonrası memleketi Tokat'ın Niksar ilçesine gitti.
Bugün kaldığı öğrenci yurduna geri dönen genç kız, akşam saatlerinde 6. katlı yurdun çatısına çıkarak kendini aşağı attı. Ağır yaralanan genç kız, 112 ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı - Son Dakika