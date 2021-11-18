Kaldıkları baraka yandı, talihsiz kadın ve oğlu ortada kaldı - Son Dakika

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Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 139 Sokak'taki ağaçlık alandaki tahta barakada saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Meryem Tüysüz ile oğlu Fevzi Köşger'in barakasındaki, çıkış nedeni bilinmeyen yangın büyüyüp tüm yapıyı sardı.

EKİPLER GÜÇLÜKLE SÖNDÜRDÜ

Yangının ormana da sıçradığını görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin güçlükle söndürdüğü yangında, çam ağaçları da zarar gördü.

"NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ"

Kaldıkları barakanın yanışını gözyaşlarıyla izleyen Meryem Tüysüz, "Anne-oğul kalacak yerimiz yok. Ev kiraları çok yüksek. Üstelik oğlum okuyor. Barınacak yerimiz olmadığı için, kendi imkanlarımızla orman içine yaptığımız barakada kalıyorduk. Şimdi o da yandı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Tüysüz ve Köşger, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.