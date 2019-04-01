Son Dakika Haberleri: Kaldıkları Otelin Kapısında Araçlarının Lastiklerini Kestiler

Kaldıkları Otelin Kapısında Araçlarının Lastiklerini Kestiler

1 saat önce

Kaldıkları otelin kapısında araçlarının lastiklerini kestiler Adana'da bir otelde kalan 5 kişinin araçlarının lastikleri bıçakla kesildiADANA - Adana'da bir otelde kalan 5 kişinin araçlarının lastikleri bıçakla kesildi.

Kaldıkları otelin kapısında araçlarının lastiklerini kestiler
Adana'da bir otelde kalan 5 kişinin araçlarının lastikleri bıçakla kesildi

ADANA - Adana'da bir otelde kalan 5 kişinin araçlarının lastikleri bıçakla kesildi.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesinde meydana gelen olayda, kaldığı otelin önündeki D-400 karayolu kenarına aracını park eden müşterilerden biri sabah otelden ayrılmak isterken, aracının lastiğinin kesik olduğunu görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede park halindeki 4 aracın daha lastiğinin kesik olduğunu belirledi. Polis güvenlik kameralarını incelemeye alarak olayı gerçekleştireni belirlemek için çalışma başlattı. Aracının lastiği kesilen Resul Babür ise bir lastikçi çağırarak yedek lastiğini taktırdı. Babür, sabah kalktıklarında lastiğin kesik olduğunu fark ettiğini sadece kendisinin değil 4 aracın daha lastiğinin kesik olduğunu, seçimden dolayı yapıldığını tahmin ettiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:35 Kaynak: İHA

Seyhan, Sabah, Adana, 3. Sayfa
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