Kaldıkları otelin kapısında araçlarının lastiklerini kestiler

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İşçiler, 1987 Yılının Gazetesine Sarılmış Kutuda İnsan Kafatası ve Kemikleri Buldu!

Pınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu

Uğur Dündar Depremi! "Haksızlığa Karşı Çıkıyorum" Deyip İstifa Etti

15 Temmuz'da Eşi ve Oğlu Şehit Olan Nihal Olçok, İmamoğlu'na Teşekkür Etti