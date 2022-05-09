Kaldirik toplamaya giden şahıs derede ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kaldirik toplamaya giden şahıs derede ölü bulundu

09.05.2022 11:47
Kaldirik toplamaya giden şahıs derede ölü bulundu

Samsun'da kaldirik bitkisi toplamak için evinden çıkan bir kişi dere içinde ölü olarak bulundu.

Samsun'da kaldirik bitkisi toplamak için evinden çıkan bir kişi dere içinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Döngel Mahallesi Köseler mevkiinde ikamet eden 39 yaşındaki Ahmet Kaya evinden yemek yapmak için dere kenarına kaldirik bitkisi toplamaya gitti. Yakınları telefonla aradıkları Ahmet Kaya'ya ulaşamayınca hayatından endişe ederek jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmasında Ahmet Kaya'nın cesedi derede su içinde bulundu. Ahmet Kaya'nın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaya'nın cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Samsun'da Vakıflar Haftası kutlanıyor Samsun'da Vakıflar Haftası kutlanıyor Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' Türkiye'ye ulaştı Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' Türkiye'ye ulaştı

Ahmet Kaya, Otopsi, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaldirik toplamaya giden şahıs derede ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
11:32 Kızını doktora götürmek için yola çıkan baba, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi
11:28 Geçim sıkıntısı yaşadığını anlatan genç kız "500 TL ile geçinemiyoruz" dedi, sosyal medya "saçlarının rengini" eleştirdi
11:21 Karayılan'ın en yakınındaki isimlerden biriydi: PKK'nın Zap sorumlusu Helima Efendak öldürüldü
11:20 Kadın müşteri kuryeyi şikayet etti, restoranın verdiği cevap ortalığı yıktı geçti
11:18 İkinci el konut satışında fiyatlar tavan yaptı: Yüzde 127'lik dev artış
11:16 Eski sevgilisini eğlence merkezinden kaçırdı, arabaya bindirip saatlerce dövdü: Savcı 16 yıl hapsini istedi
11:15 Nazi konseptli düğün tepkilere neden oldu
11:08 Adana'da dönerciler arasında silahlı çatışma: Seyyar dönerci iki kardeşi taradı
11:00 Davet ederse gezisine katılacak mı? Abdulkadir Selvi'den İmamoğlu'na yanıt geldi
10:55 Nepal, yerel seçimler öncesi sınır kapılarını kapatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 11:53:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kaldirik toplamaya giden şahıs derede ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement