Mart ayında yayınlanan sezon ortası güncellemesi ile 2007 yapımı orijinal Modern Warfare oyununun en sevilen haritalarından Killhouse, Al-Raab Airbase ve Drainage
Sessiz sedasız yapılan bu güncelleme hakkında herhangi bir şey söylemeyen Activision ve Infinity Ward, haritalara yama notlarında dahi yer vermemişti.
Nisan ayında üç haritadan ikisini (Al-Raab Airbase ve Drainage) sürpriz bir şekilde Infinity Ward, neyse ki Killhouse'a dokunmamıştı. Kısa süreliğine sadece özel maçlarla oynanabilen Al-Raab Airbase ve Drainage haritaları, bugün itibarıyla Call of Duty: Modern Warfare'a
Al-Raab Airbase için herhangi bir sınırlama bulunmazken, Drainage sadece Gunfight ve Gunfight Snipers modlarında oynanabilecek.
Son Dakika › Gamegar › Kaldırılan İki Modern Warfare Haritası Geri Geldi - Son Dakika