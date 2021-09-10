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Kaldırılan kavşak ile girişi kapatılan mahalle sakinlerinden tepki - Son Dakika

Kaldırılan kavşak ile girişi kapatılan mahalle sakinlerinden tepki

10.09.2021 00:57
Kaldırılan kavşak ile girişi kapatılan mahalle sakinlerinden tepki, System.String[]

Bingöl'ün Solhan ilçesinde kavşağın kaldırılması sonrası mahallelerine giriş yapamadıklarını belirten Boğlan Mahalle muhtarı Fırat Arı, herhangi bir olayda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerinin bölgelerine geç intikal ettiğini kaydederek yetkililerden soruna müdahale etmelerini istedi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde kavşağın kaldırılması sonrası mahallelerine giriş yapamadıklarını belirten Boğlan Mahalle muhtarı Fırat Arı, herhangi bir olayda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerinin bölgelerine geç intikal ettiğini kaydederek yetkililerden soruna müdahale etmelerini istedi.

Solhan ilçesinde D-300 karayolunun üzerinde Boğlan Mahallesi yakınında bulunan kavşak kaldırılarak yerleşim yerinden uzak bir noktaya taşındı. Mahallelerine giriş için yaklaşık 4 kilometrelik bir yolu gidip gelmek zorunda kaldıklarını ifade eden Arı, yerleşim yerinin olmadığı yere yapılan tek kavşak nedeniyle mağdur olduklarını, kavşağın mağduriyet değil ihtiyaçlara cevap verecek durumda olması gerektiğini dile getirdi.

Kavşağın yapıldığı yerde yılda yaklaşık 20 kaza oluyor

Bölgedeki şehirlerde kavşakları incelediğini ve iki kavşak arası mesafenin bu kadar uzun olduğuna denk gelmediğini aktaran Arı, "Vatandaşlar mahalleye giriş yapabilmesi için 4 kilometre gidip gelmek zorunda kalıyor. Halkımız bu konudan rahatsız. Bir hasta olduğu zaman ambulanslar 4 kilometre gidip gelmek zorunda kalıyor, itfaiyeler gidip gelmek zorunda kalıyor, emniyetimiz bir olay olduğu zaman geç müdahale ediyor çünkü bu onların elinde olan bir şey değil. Bu gördüğünüz mevkide 2-3 yıldır kavşak yapılmış, kuzey cephesi olduğu için buzlanma olduğundan her yıl ortalama 19-20 kaza oluyor, bunun kayıtları emniyetimizde mevcuttur. Karakoçan'dan Van'a kadar kendi özel aracımla gittim, kavşakların ölçüsünü aldım. Bütün iller benim illerim, bütün vatandaşlar benim vatandaşlarımdır. Muş merkezde 48 kavşak var, Karakoçan, Kovancılar, Bingöl'de bunlar olmayınca neden Solhan halkına bu yapılıyor. Solhan halkı her zaman devletinin yanında yer almıştır, kurumlarının yanında yer almıştır. Biz de kurumlarımızdan rica ediyoruz, bu vatandaşlarınızı mağdur bırakmayın. Düşünün bir esnaf sabah işine gitmesi için 4 kilometre yol gidip geliyor. Öğrencilerimiz anaokuluna ticari taksi ile okula gidip gelmek zorunda kalıyor. Ticari taksiler 7 lira olan yola 15 lira almak zorunda kalıyorlar. Ben o ticari taksilere de hak veriyorum. Burada sadece devletimizden, yetkililerimizden bize yardım etmelerini bekliyoruz. Bingöl, Elazığ, Muş her yere kendi özel aracıma gittim hiç böyle bir kavşağa denk gelmedim. Benim Boğlan Mahallesi Solhan merkezde olduğu halde arasında dere geçtiği için bu dereden dolayı yan tahliye yollar verilmiyor. Sadece devletimizden, büyüklerimizden ricamız budur halkımıza sahip çıkın, hastalarımıza sahip çıkın, yanan evlerimize sahip çıkın. Mahallemde çok sayıda kanser hastası, diyaliz hastalarım var. Onlar için bir dakika bile bir dakikadır. Bir ölümü kurtarmak için saniyeler bile yetiyor. Allah rızası için bu vatandaşın, bu milletin sesini duyalım" dedi.

"Kavşak nedeni ile acil durumlarda ambulans, itfaiye geç müdahale ediyor"

Kavşağın yerleşim yerinden uzak yerde yapıldığını anlatan belirten Boğlan Mahallesi sakinlerinden Muzaffer Akçalı ise, "Burada bir hizmet yapılmış ama yanlış bir hizmet yapılmış. Ne yazık ki meskun mahalin çok dışında. Acil durumlar olduğu zaman ambulans olsun, itfaiye olsun gelemiyor geç müdahale ediyor. Ben yanlış buluyorum doğru olması gereken neyse o yapılsın. Ne vatandaş eziyet görsün ne de herhangi bir kurumumuz bu eziyete katlansın" diye konuştu.

Çarşıya bağlı mahallenin taksi fiyatları iki katına çıktı

İlçe merkezinde ticari taksi fiyatlarının 7 lira olduğunu ancak çarşı merkezine bağlı mahalle fiyatlarının 15 lira olduğunu söyleyen mahalle esnaflarından Medeni Koçak, "Mahalleli olarak yıllardır bu eziyeti çekiyoruz. 3-4 yıl önce burada kavşak vardı, şimdi kapatmışlar. Çarşıdan başlıyor bin 900 metre mesafede dönüşte bin 900 metre yani yaklaşık 4 kilometre yapıyor. Eskiden hat arabaları mahalleye gelip buradan dönüş alıyorlardı artık gelmiyorlar. Ticari taksiler var, kavşağın uzak olmasından dolayı 7 liradan 15 liraya çıktılar. Burada bir tali yol projesi var, o yol yapılsaydı buraya kavşak veriliyordu. Hem mahalle sakinleri rahatlardı hem de araç sahipleri rahatlardı. Yani biz onlardan rica ediyoruz. İster karayolları olsun, ister belediye olsun bu konuda yardımcı olsalar çok memnun oluruz. Bir yangın olduğunda itfaiye 4 kilometre gelene kadar belki eşya yanıp kül olur. Defalarca muhtarımıza söyledik o da zor durumdadır" şeklinde konuştu. - BİNGÖL

Hisarcık, İtfaiye, Bingöl, Solhan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaldırılan kavşak ile girişi kapatılan mahalle sakinlerinden tepki - Son Dakika


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