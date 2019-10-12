Son Dakika Haberleri: Kaldırım çalışmaları devam ediyor
Son Dakika Güncel Kaldırım çalışmaları devam ediyor

Kaldırım çalışmaları devam ediyor

1 saat önce

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Aladağ Mahallesi'nde kaldırım çalışması yapılıyor.

Kaldırım çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Aladağ Mahallesi'nde kaldırım çalışması yapılıyor.


Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın talimatı ile Aladağ Mahallesi 30. Sokak'ta kaldırım çalışması başlatıldı. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışma ile ilgili açıklama yapan Başkan Akın, "Belediye olarak tüm mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz alt yapı, üst yapı, çevre güzelleştirme ve temizlik hizmetlerimizin yanında mahallelerimizde oluşan yeni yerleşim alanlarının da bu hizmetlerimizden kesintisiz şekilde faydalanması için ne lazımsa yapıyoruz. Bu çerçevede Aladağ Mahallesi'ne bağlı 30. Sokak'ta bulunan yeni yerleşim alanlarına da ulaşım kolaylığı sağlamak için kaldırım düzenleme çalışmaları başlattık. Tüm hızıyla devam eden çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayacağız" dedi. - BARTIN

Fen İşleri Müdürlüğü, Cemal Akın, Aladağ, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Dışişleri sözcüsü: Tutuklu DEAŞ'lıların gözetimini üstleneceğiz
Arap Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na bir küstah yorum daha! Çocuklara yönelik promosyonlara düzenleme yapıldı Sınırdan yayın yapan Ece Üner'in 3 kere üstüne basa basa "Şanlı Ordumuz" vurgusuna övgü yağdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 17:16:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaldırım çalışmaları devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]