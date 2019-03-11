Son Dakika Haberleri: Kaldırım Çalışmaları Kaldığı Yerden Devam Ediyor

Kaldırım Çalışmaları Kaldığı Yerden Devam Ediyor

59 dakika önce

Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kış mevsimi öncesi şehrin belirli bölgelerinde eksik kalmış cadde ve sokaklarda kaldırım çalışması başlattı.

Kaldırım Çalışmaları Kaldığı Yerden Devam Ediyor, System.String[]

Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış mevsimi öncesi bazı bölgelerde yarım kalan kaldırım yenileme çalışmalarına havaların düzelmesiyle birlikte yeniden başladı.

Ekipler, Karamanoğlu Mehmetbey ile Kirişçi Mahallesi'nde kaldırım ve parke, Üniversite Mahallesi Şehit Muhammed Yalçın Bulvarı'nda da araçlar için otopark alanı ve kaldırım çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında 3. TOKİ ile 4. TOKİ arasındaki bağlantı yolu da sıcak asfaltla kaplandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:00 Kaynak: Bültenler

Fen İşleri Müdürlüğü, Karaman Belediyesi, Güncel
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