Kaldırım çalışmasına itiraz ederken, yolun yarısının arsadan geçtiğini öğrendi - Son Dakika

Kaldırım çalışmasına itiraz ederken, yolun yarısının arsadan geçtiğini öğrendi

Kaldırım çalışmasına itiraz ederken, yolun yarısının arsadan geçtiğini öğrendiANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Ali Şen (50), belediye tarafından yapılan kaldırımın, kayınpederinin arsasına girdiği iddiasıyla harita uzmanı getirip ölçüm yaptırınca, yolun yarısının da arsadan geçtiğini öğrendi.

Kaldırım çalışmasına itiraz ederken, yolun yarısının arsadan geçtiğini öğrendi

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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Ali Şen (50), belediye tarafından yapılan kaldırımın, kayınpederinin arsasına girdiği iddiasıyla harita uzmanı getirip ölçüm yaptırınca, yolun yarısının da arsadan geçtiğini öğrendi. Ali Şen, "Konuyu yetkililere bildireceğiz, gereken neyse çözecekler bu işi" dedi.

Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde yaşayan Ali Şen, dün öğle saatlerinde, 6578. Sokak'ta Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kaldırım yaptığını gördü. Ekiplerin yanına geldiğinde ise kaldırımın kayınpederine ait ağaçların bulunduğu arsaya girdiğini fark etti. Şen, uyardığı görevliler, "Burası orman" yanıtı verince, Manavgat Belediyesi'ne gitti. Ancak sonuç alamadı.

Bunun üzerine harita mühendisi getirerek, tapu kayıtları üzerinden ölçüm yaptırdı. Yapılan ölçüm sonunda, 2 sokağa cepheli olan arsanın 6578. Sokak'taki bölümünde kaldırım işgali olduğu, 3056. Sokak'ın yarısının ise arsadan geçtiği saptandı. Ali Şen, Manavgat Belediyesi'ne dilekçeyle başvurarak, kayıtların düzeltilmesini isteyeceğini söyledi.

'GEREKEN NEYSE ÇÖZECEKLER BU İŞİ'

Arsanın senelerdir Özden ailesine ait olduğunu belirten Ali Şen, "Buradan öğlen geçiyordum, baktım çalışma var. Bizim tapulu arsamız olduğunu görünce belediye fen işlerine gittim. Yolun ne olup olmadığını öğrenmek için. Onlar bana yerin ormanda olduğunu söyledi. Bunun üzerine haritacımızı çağırdım, tapu kayıtlarımızı çıkardık. Ölçüm yaptırdık, noktalarımızı belirledik. Bizim tapulu arsamızın olduğu yere şerit çektik. Biz bu tarafı işgal edilmesin derken, bu yandaki yol, 3056 sokağın yarısı bizim arsamıza yapılmış. Konuyu yetkililere bildireceğiz, gereken neyse çözecekler bu işi" dedi.

Öte yandan yapılan ölçümler sonrası arsanın sınırları, demir çubuklar ve kırmızı beyaz renkli şeritlerle belirlendi.


Manavgat, Sarılar, Ali Şen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 16:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaldırım çalışmasına itiraz ederken, yolun yarısının arsadan geçtiğini öğrendi - Son Dakika

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