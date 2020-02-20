Kaldırım çifti, çadırda kalan depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaldırım çifti, çadırda kalan depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika

Kaldırım çifti, çadırda kalan depremzedeleri ziyaret etti

7 saat önce

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile eşi Berihan Kaldırım, deprem nedeniyle evleri hasar görüp çadırkentlerde yaşayan aileleri ziyaret etti, taleplerini yerinde dinledi.

Kaldırım çifti, çadırda kalan depremzedeleri ziyaret etti, System.String[]

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile eşi Berihan Kaldırım, deprem nedeniyle evleri hasar görüp çadırkentlerde yaşayan aileleri ziyaret etti, taleplerini yerinde dinledi.


24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik deprem nedeniyle evsiz kalan aileler, AFAD ve Kızılay'ın kurduğu çadırkentlerde yaşamlarını sürdürüyor.Konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezleri tamamlanana kadar çadırlarda yaşayan ailelere her gün 3 gün sıcak yemek ulaştırılırken, diğer ihtiyaçları da karşılanıyor.


Kentin diğer yöneticileri gibi Vali Çetin Oktay Kaldırım'da eşi Berihan Kaldırım'la birlikte depremden etkilenen vatandaşları kaldıkları çadır ve mekanlarda ziyaret ederek taleplerini dinliyor. Son olarak Kırklar, Ulukent, Çatalçeşme, Kızılay, Sarayatik, Kültür ve Hilalkent Mahallelerinde kurulan çadır kentleri ziyaret eden Kaldırım çifti, talep, sorun ve önerileri dinledi. Mahallelerde muhtarlarla da görüşen Vali Kaldırım, yardım ve şikayetlere yönelik bilgi aldı.


Evleri hasar gördüğü için geçici de olsa çadırda yaşamak zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar, devletin tüm imkanlarının kendileri için seferber edildiğini söyledi. - ELAZIĞ

Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:48 Kaynak: İHA
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