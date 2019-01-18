Son Dakika Haberleri: Kaldırım Çöktü, 2 Metrelik Çukur Oluştu

Kaldırım Çöktü, 2 Metrelik Çukur Oluştu

1 saat önce

SİVAS'ın Diriliş Mahallesi'nde kaldırımın bilinmeyen nedenle aniden çökmesi sonucu yaklaşık 2 metrelik çukur oluştu.

Kaldırım Çöktü, 2 Metrelik Çukur Oluştu, System.String[]
SİVAS'ın Diriliş Mahallesi'nde kaldırımın bilinmeyen nedenle aniden çökmesi sonucu yaklaşık 2 metrelik çukur oluştu. 

Olay, akşam saatlerinde Diriliş Mahallesi'nde meydana geldi. Yerleşim yerinin az olduğu sokak üzerinde bulunan kaldırım aniden bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu yaklaşık 2 metre genişlikte ve 2 metre derinliğinde çukur oluştu. Çukurun içine kısa sürede su dolduğu görüldü. Çevredekiler durumu belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen belediye ekibi çukur çevresini şeritle kapatarak güvenlik önlemi aldı. Çökme sırasında her hangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Çökmenin nedeni araştırılıyor. - Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:39 Kaynak: DHA

Sivas, Çukur, Güncel
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