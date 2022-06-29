Kaldırım değil adeta otopark - Son Dakika
Üye Girişi

Kaldırım değil adeta otopark

29.06.2022 15:12
Kaldırım değil adeta otopark

Eskişehir'de bazı sokaklarda bulunan kaldırımlara park edilen araçlar, görenleri pes dedirtti.

Eskişehir'de bazı sokaklarda bulunan kaldırımlara park edilen araçlar, görenleri pes dedirtti.

Eskişehir'in Yenibağlar Mahallesi'nin ara sokaklarında park yeri bulamayan araç sürücüleri, farklı bir yöntem seçti. Yayaları umursamadan kaldırımlara park edilen araçlar, görenleri hayrete düşürdü. Bazı alanlarda ise araçların peş peşe sıralanmış olması dikkat çekti. Çevrede yaşayan vatandaşlar civarda otoparkların bulunduğunu vurgulayarak, bu tarz görüntülerin genellikle her gün yaşandığını belirtti. Ayrıca kaldırımların araçlarla dolu olmasından dolayı, vatandaşların yoldan yürüdüğü görüldü. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Son dakika... Eskişehir Şehir Hastanesi otoparkında kadına darp Son dakika... Eskişehir Şehir Hastanesi otoparkında kadına darp Eskişehir'de park halindeyken hareket eden kamyonet, başka bir araca ve binaya çarptı Eskişehir'de park halindeyken hareket eden kamyonet, başka bir araca ve binaya çarptı
Kaynak: İHA

Eskişehir, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaldırım değil adeta otopark - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:30 Babasını hacca yolcu etmek için köye gelip sele kapılan gencin kıyafeti ve ayakkabısı bulundu: Acılı dede gözyaşlarına hakim olamadı
15:17 Andres İniesta'nın takımı 3 ayda 3 teknik direktör değişikliği yaptı
15:09 8 yıldır kanserle mücadele eden ünlü sunucu Deborah James yaşamını yitirdi
14:57 Selden arda kalan manzara! Binaya girmek için karyoladan köprü yaptılar
14:47 Asgari ücrete ara zammın belirleneceği toplantı için işçi, işveren ve hükümet temsilcileri masaya oturdu
14:35 Paylaşımı kafa karıştırmıştı! Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan'ın neden küs olduğu anlaşıldı
14:31 Eski eşinin yayınladığı videoyla tepkilerin odağına gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, partisinden istifa etti
14:24 Japon yetişkin film yıldızı, ormanda çıplak şekilde ağaca bağlı halde ölü bulundu
14:23 "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" açıklaması yapan Melih Gökçek ilk kez konuştu: Demek ki trollenebiliyorum
14:22 Nihat Doğan, yıllar önce neden Orhan Gencebay'a küstüğünü anlattı: Benim yerime Volkan Konak'ı seçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 15:40:55. #1.13#
SON DAKİKA: Kaldırım değil adeta otopark - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement