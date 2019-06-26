Son Dakika Haberleri: Kaldırım işgali yapan cafe ve çay ocaklarına denetim
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Kaldırım işgali yapan cafe ve çay ocaklarına denetim

58 dakika önce

Zonguldak Belediyesine bağlı zabıta ekipleri kaldırım işgali yapan cafe ve çay ocaklarına denetim yaparak ceza kesti.

Kaldırım işgali yapan cafe ve çay ocaklarına denetim, System.String[]
Zonguldak Belediyesine bağlı zabıta ekipleri kaldırım işgali yapan cafe ve çay ocaklarına denetim yaparak ceza kesti.

Zonguldak Belediyesi kaldırım işgaline göz açtırmıyor. Zonguldak Belediyesi Merkez Zabıta Karakolu Amiri Nihat Köseoğlu ve ekipler sabah saatlerinde kaldırım işgali yapan çay ocakları ve cafelere denetimlerde bulundu. Zonguldak Belediyesi zabıta ekipleri ilk olarak kaldırım işgali yapan çay ocakların ve cafelerin resimlerini çekerek sonrada uyarılarda bulundu. İşgale devam eden esnaflara ise 320 TL para cezası kesti. Öte yandan Zonguldak Belediyesi zabıta ekiplerinin bu yaygın çalışması sonucunda bir çok kaldırım işgalden kurtuldu. Denetimlerin hafta sonuna kadar devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:50 Kaynak: İHA
Sabah, Merkez, Zabıta, Zonguldak, Güncel
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