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Kaldırım işgali yapan esnafa belediyeden uyarı

39 dakika önce

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen kaldırım işgali şikayetleri doğrultusunda ilçe genelinde denetim yaptı.

Kaldırım işgali yapan esnafa belediyeden uyarı, System.String[]

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen kaldırım işgali şikayetleri doğrultusunda ilçe genelinde denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Altınova ve Çınarlı mahallelerinde kaldırımı işgal ederek vatandaşların geçiş noktasını engelleyen esnaf uyarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, çalışmaların ve denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Yüksel, şunları kaydetti:

"Altınova ve Çınarlı mahalleleri başta olmak üzere birçok mahallemizde kaldırımların esnaf ve kıraathane işletmecilerimiz tarafından işgal edildiği yönünde vatandaşlarımızdan yoğun şikayetler aldık. Zabıta ekiplerimize verdiğimiz talimatla tüm esnafımızı uyardık. Buna rağmen kaldırımları işgale devam eden işletmeler için idari yaptırımlara başladık."

Zabıta Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:08 Kaynak: AA
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