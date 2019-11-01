Son Dakika Haberleri: Kaldırım işgaline geçit yok
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Kaldırım işgaline geçit yok

7 saat önce

Düzce Belediyesi Hastane Caddesi üzerinde kaldırımı işgal eden duba, bayrak ve flamaları kaldırdı.

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Düzce Belediyesi Hastane Caddesi üzerinde kaldırımı işgal eden duba, bayrak ve flamaları kaldırdı.


Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Hastane Caddesi üzerinde denetime çıktı. Yaya kaldırımlarını işgal eden duba, bayrak, flama gibi malzemeleri tespit eden ekipler, haksız işgal yapan esnaf ve işletmeleri uyararak söz konusu malzemeleri bulundukları yerden kaldırdı. Kural dışı hareket eden esnaf ve işletmelere uyarıda bulunan Zabıta ekipleri, yasak alanların tekrar işgal edilmesi durumunda ilgili kişilere cezai yaptırım uygulanacağını belirtti. Yaya yollarının vatandaşların ulaşımında büyük öneme sahip olduğunu ifade eden ekipler, çevre esnaflardan bu konuda duyarlı olmalarını istedi. - DÜZCE

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:55 Kaynak: İHA
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