Son Dakika Haberleri: Kaldırım işgalleri konusuna hassasiyetle yaklaşılıyor
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Kaldırım işgalleri konusuna hassasiyetle yaklaşılıyor

49 dakika önce

Halkın çözümünü istediği sorunların başında gelen kaldırım işgalleri için düğmeye basan Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımları işgal eden esnafları uyarmaya devam ediyor.

Kaldırım işgalleri konusuna hassasiyetle yaklaşılıyor, System.String[]

Halkın çözümünü istediği sorunların başında gelen kaldırım işgalleri için düğmeye basan Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımları işgal eden esnafları uyarmaya devam ediyor.


Adıyaman'da kapsamlı bir kaldırım işgali denetimine çıkan Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dışarıda bulunan eşyaların içeri alınması için iş yeri sahiplerine gerekli uyarılarda bulundu.


Kaldırımların vatandaşların ortak kullanım alanı olduğunu da hatırlatan yetkililer, kaldırım işgallerini çözme konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, "Şehir merkezindeki birçok noktada kaldırım işgali konusunda yoğun şikayetler alıyoruz. Vatandaşların rahatlıkla kullanabilmesi gereken kaldırımlar esnaflar tarafından işgal edildiği için halkımız belli noktalarda yol ortasında yürümek zorunda kalıyor. Bundan dolayı başlattığımız çalışmalar kapsamında işgale sebep olan esnaflarımıza gerekli uyarıları yaptık. Daha yaşanabilir bir Adıyaman için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Kaldırım işgali ile hem yayaların yürüme haklarının elinden alındığını hem de görüntü kirliğinin meydana geldiğini kaydeden vatandaşlar ise denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediye yetkililerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Zabıta Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:56 Kaynak: İHA
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