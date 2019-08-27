Kaldırım işgallerine göz açtırılmıyor

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, halkın çözümünü istediği sorunların başında gelen kaldırım işgallerini ortadan kaldırma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.



Adıyamanlıların en çok şikayetçi olduğu konulardan bir tanesi olan kaldırım işgalleri ile ilgili Zabıta Müdürlüğü ekiplerine talimat veren Başkan Kılınç, esnafın da sağduyulu yaklaşımıyla bu sorunu ortadan kaldıracaklarını ve bunun için kararlı olduklarını dile getirdi.



Belediye Başkanı Kılınç'ın talimatıyla Adıyaman'da kapsamlı bir kaldırım işgali denetimine çıkan Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dışarıda bulunan eşyaların içeri alınması için iş yeri sahiplerine gerekli uyarılarda bulundu.



Denetimler hakkında bilgi veren yetkililer, kaldırımları işgal eden esnafları önce sözlü olarak uyardıklarını, çözüm bulunamaması durumunda yazılı bir ihbarname gönderdiklerini, yine işgalin devam etmesi halinde de Kabahatler Kanununun 5326 Sayılı Kanununun 38. Maddesi uyarınca cezai işlem uygulayacaklarını dile getirdi.



Kaldırımların vatandaşların ortak kullanım alanı olduğunu da hatırlatan yetkililer, "Şehir merkezindeki birçok noktada kaldırım işgali konusunda yoğun şikayetler alıyoruz. Vatandaşlarımızın rahatlıkla kullanabilmesi gereken kaldırımlar esnaflar tarafından işgal edildiği için halkımız belli noktalarda yol ortasında yürümek zorunda kalıyor. Bundan dolayı başkanımızın da talimatıyla başlattığımız çalışmalar kapsamında işgale sebep olan esnaflarımıza gerekli uyarıları yaptık. Daha yaşanabilir bir Adıyaman için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Kaldırım işgali ile hem yayaların yürüme haklarının elinden alındığını hem de görüntü kirliğinin meydana geldiğini kaydeden vatandaşlar ise denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediye yetkililerine teşekkür etti.



Vatandaşlar, Adıyaman'da yıllardır yaşanan bu sorunun çözümü için elini taşın altına koyan Adıyaman Belediyesi'ne sonuna kadar destek verdiklerini de dile getirdi. - ADIYAMAN