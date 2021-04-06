Kaldırım işgallerine göz açtırılmıyor - Son Dakika

Halkın çözülmesini istediği sorunların başında gelen kaldırım işgalleri ile ilgili sıkı denetimlerine devam eden Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin dört bir yanında kaldırımları işgal eden esnafları uyardı.

Belediye Başkan Süleyman Kılınç'ın göreve başlaması ile artan denetimler hakkında bilgi veren yetkililer, kaldırımları işgal eden esnafları önce sözlü olarak uyardıklarını, işgale devam edilmesi durumunda yazılı bir ihbarname gönderdiklerini, yine işgalin devam etmesi halinde de kabahatler kanununun uyarınca cezai işlem uyguladıklarını dile getirdi.

Kaldırımların vatandaşların ortak kullanım alanı olduğunu söyleyen yetkililer, kaldırım işgallerine izin vermeyeceklerini belirterek, "Vatandaşların rahatlıkla kullanabilmesi gereken kaldırımların bazı esnaflar tarafından işgal edilmesinden dolayı ortaya çıkan olumsuzluğu gidermek için denetimlerimiz sıklaştırıp, işgale sebep olan esnaflarımıza gerekli uyarıları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın daha rahat yaşanabilmeleri için gece denetimlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaldırım işgali ile hem yayaların yürüme haklarının elinden alındığını hem de görüntü kirliğinin meydana geldiğini kaydeden vatandaşlar ise, denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediye yetkililerine teşekkür etti. - ADIYAMAN