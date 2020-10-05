Kaldırım işgâllerine sıkı takip - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi, kaldırım işgali yapan esnaf ve seyyar satıcılara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yayalar ve engelli vatandaşların kullandığı kaldırımların bazı işyerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için esnafları tek tek denetledi. Cadde ve sokaklarda kaldırımları sergi alanı gibi kullanan esnafı ikaz eden ekipler, işgaller sebebiyle kaldırımlarda ve trafikte meydana gelen aksaklıkları ortadan kaldırmak için dükkan sahiplerine tebligatta bulundu. Esnafı işgaliye konusunda daha sorumlu olmaya davet eden ekipler, uyarılara rağmen kaldırımların üzerinde tezgah, dolap ve satış eşyası bulunduran iş yerleri hakkında cezai müeyyide uygulanacağını bildirdi.

Kaldırımların kullanım hakkının öncelikle yayalara ait olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Kaldırım işgaliyesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bu hususta işletmelerimizle zaman zaman görüşmeler yapıyor, ikazlarda bulunuyoruz. Hassasiyetimize esnafımız anlayışla yaklaşarak bizimle iş birliği yapıyor. Kurallara uymama noktasında ısrar eden işletmelere Kabahatler Kanunu'nun 38. maddesi gereğince para cezası keseceğiz. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı. - BURSA