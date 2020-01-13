Kaldırım taşıyla camını kırdıkları dükkandan 50 saniyede 80 bin liralık telefon çaldılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaldırım taşıyla camını kırdıkları dükkandan 50 saniyede 80 bin liralık telefon çaldılar - Son Dakika

Kaldırım taşıyla camını kırdıkları dükkandan 50 saniyede 80 bin liralık telefon çaldılar

6 saat önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir dükkana giren hırsızlar, 50 saniyede 80 bin lira değerinde 16 cep telefonunu çalarak kaçtı.

Kaldırım taşıyla camını kırdıkları dükkandan 50 saniyede 80 bin liralık telefon çaldılar, System.String[]

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir dükkana giren hırsızlar, 50 saniyede 80 bin lira değerinde 16 cep telefonunu çalarak kaçtı.

Heykel Meydanı'ndaki bir telefon bayisinin önüne gece çalıntı plakalı araçla gelen kar maskeli 4 şüpheli, kaldırım taşıyla iş yerinin camını kırdı.

Üzerlerine kırılan cam parçaları ve çerçevenin düşmesine aldırış etmeden içeri giren hırsızlar, teşhir amacıyla bulunan 16 cep telefonunu çalarak geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Kayıtlarda, kar maskeli hırsızların camı parçalaması ve içeri girip 50 saniyede telefonları çaldıktan sonra kaçtığı görülüyor.

Karacabey, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:28 Kaynak: AA
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