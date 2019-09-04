Son Dakika Haberleri: Kaldırım taşlarını söktürüp iş yerinin önüne döşetti, gözaltına alındı
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Kaldırım taşlarını söktürüp iş yerinin önüne döşetti, gözaltına alındı

4 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta yanında çalışan işçilere, bir bulvardaki kaldırım taşlarını söktürüp, iş yerinin önüne döşeten market sahibi Ayhan Ö, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaldırım taşlarını söktürüp iş yerinin önüne döşetti, gözaltına alındı, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta yanında çalışan işçilere, bir bulvardaki kaldırım taşlarını söktürüp, iş yerinin önüne döşeten market sahibi Ayhan Ö, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Tekerek Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvara hafif ticari araçla gelen 4 kişi, kaldırım taşlarını sökmeye başladı. Bu sırada yoldan geçen bir kişio anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde ellerinde eldiven olan kişiler, kaldırım taşlarını tek tek söküp araca taşıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Yerinden çıkarmakta zorlandıkları taşları tekmeyle yerinden çıkaran şüphelilerin görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis,  yaptığı araştırmada aracın Ayhan Ö.'ye ait olduğunu tespit etti. Ekipler Ayhan Ö.'yü gözaltına alırken, taşları da şüphelinin işlettiği marketin önüne döşendiği ortaya çıktı.

'TAŞLAR ATIL VAZİYETTEYDİ'

Ayhan Ö., ifadesinde kaldırım taşlarını işçilerine söktürdüğünü belirterek, "Kaldırım taşlarını atıl vaziyette görünce işçilerime aldırtıp marketimin ön tarafındaki kaldırıma döşettim" dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:26 Kaynak: DHA
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