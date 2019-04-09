Son Dakika Haberleri: Kaldırım ve Yol İşgali Yapan Esnaf Uyarıldı

Kaldırım ve Yol İşgali Yapan Esnaf Uyarıldı

30 dakika önce

Zonguldak Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde kaldırım ve yol işgali yapan esnafı denetledi.

Kaldırım ve Yol İşgali Yapan Esnaf Uyarıldı, System.String[]
Zonguldak Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde kaldırım ve yol işgali yapan esnafı denetledi.

Merkez Zabıta Karakolu Amiri Nihat Köseoğlu ve öncülüğünde ekipler sabah saatlerinde kent merkezinde kaldırımları ve yolları işgal eden esnafı denetledi. Zabıta ekipleri çay ocağı, lokanta ve manav gibi iş yerlerinin kaldırımlara ve yollara koydukları masa ve sandalyeler ile bazı esnafların dükkanlarının dışına açtıkları tezgahlarını kaldırdı. Zabıta ekipleri esnafları kaldırım ve yolları işgal etmemeleri konusunda uyardı.

Kaldırımların yaya geçitleri için kullanılması gerektiğini ve işgale izin vermeyeceklerini dile getiren Merkez Zabıta Karakolu Amiri Nihat Köseoğlu, "İşgal konusunda yoğun şikayetler alıyoruz. Alışveriş eden vatandaşların kaldırımları kullanması gerekirken, işgal yüzünden yol ortasında yürümek zorunda kalıyorlar. Bu da insanları her açıdan hem sıkıntıya sokuyor hem de hayatını tehlikeye atıyor. Bu konuda gerekli uyarıları yaptık, esnaflarımızın kaldırımları işgal etmeyerek bize yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:49 Kaynak: İHA

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