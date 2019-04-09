Kaldırım ve Yol İşgali Yapan Esnaflar Uyarıldı
38 dakika önce
Kaldırım ve yol işgali yapan esnaflar uyarıldıZONGULDAK - Zonguldak Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde kaldırım ve yol işgali yapan esnafları denetledi.
Kaldırım ve yol işgali yapan esnaflar uyarıldı
ZONGULDAK - Zonguldak
Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü
ekipleri kent merkezinde kaldırım ve yol işgali yapan esnafları denetledi. Merkez
Zabıta Karakolu Amiri Nihat Köseoğlu ve öncülüğünde ekipler sabah saatlerinde kent merkezinde kaldırımları ve yolları işgal eden esnafları denetledi. Zabıta ekipleri çay ocağı, lokanta ve manav gibi iş yerlerinin kaldırımlara ve yollara koydukları masa ve sandalyeler ile bazı esnafların dükkanlarının dışına açtıkları tezgahlarını kaldırdı. Zabıta ekipleri esnafları kaldırım ve yolları işgal etmemeleri konusunda uyardı.
Kaldırımların yaya geçitleri için kullanılması gerektiğini ve işgale izin vermeyeceklerini dile getiren Merkez Zabıta Karakolu Amiri Nihat Köseoğlu; "İşgal konusunda yoğun şikayetler alıyoruz. Alışveriş eden vatandaşların kaldırımları kullanması gerekirken, işgal yüzünden yol ortasında yürümek zorunda kalıyorlar. Bu da insanları her açıdan hem sıkıntıya sokuyor hem de hayatını tehlikeye atıyor. Bu konuda gerekli uyarıları yaptık, esnaflarımızın kaldırımları işgal etmeyerek bize yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:13 Kaynak: İHA
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