Kaldırım yürüyen anne ve kızının başına dış cephe kaplaması böyle düştü

BARTIN - Bartın'da, kaldırımda yürürken üzerlerine dış cephe kaplaması düşen anne ve kızının yaralanma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kemerköprü Mahallesi Şadırvan Caddesi'nde meydana gelen olayda caddede bulunan 4 katlı bir binanın dış cephe kaplaması bir anda kaldırma düşmeye başladı. Bu sırada kaldırımda yürüyen Tülay Karaketik ile kızı Pelin Karaketik'in başlarına düşen kaplamalar anne ve kızının yaralanmasına neden oldu. Olay çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan anne ve kızı daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Aynı binadan daha öncede dış cephe kaplaması düşmesi nedeniyle 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntülerde kaldırımdan yürüyen anne ve kızının geçtiği an üzerlerine yıkılan malzemeler görülüyor.