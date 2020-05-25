Kaldırıma çarpan alkollü sürücü, girdiği tarlada sızdı - Son Dakika

Kaldırıma çarpan alkollü sürücü, girdiği tarlada sızdı
ADAPAZARI'nda, sokağa çıkma yasağına uymayan alkollü sürücü kaldırıma çarptı, ardından otomobilinden inerek yol kenarındaki tarlada sızdı.
ADAPAZARI'nda, sokağa çıkma yasağına uymayan alkollü sürücü kaldırıma çarptı, ardından otomobilinden inerek yol kenarındaki tarlada sızdı.
Adapazarı'nda sokağa çıkma yasağına uymayan alkollü sürücü Fevzi A., Korucuk Mahallesi Dorukkent mevkiinde direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobili ile kaldırıma çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil ekibi sevk edilirken, otomobilini tekrar çalıştıramayan alkollü sürücü yol kenarındaki tarlaya girdi. Burada sızıp kalan sürücüye olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Hastaneye gitmek istemeyen ve alkol testini reddeden sürücü ile polisler arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Daha önce ehliyetine 2025 yılına kadar el konulduğu öğrenilen sürücüye sokağa çıkma yasağını ihlal ile alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından 10 bin TL ceza yazıldı.
- Sakarya
Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 03:08 Kaynak: DHA
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