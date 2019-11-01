Son Dakika Haberleri: Kaldırıma çarpan motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Kaldırıma çarpan motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaldırıma çarpan motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

MARMARİS'te, kaldırıma çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü Eren Ceylan (19) hayatını kaybetti, arkasında oturan Rus uyruklu Türk vatandaşı Stvetlana Aksu (19) ise yaralandı.

Kaldırıma çarpan motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

MARMARİS'te, kaldırıma çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü Eren Ceylan (19) hayatını kaybetti, arkasında oturan Rus uyruklu Türk vatandaşı Stvetlana Aksu (19) ise yaralandı.

Kaza, dün saat 05.00 sıralarında, Yeni Datça yolu ile 316 Sokak kesişiminde meydana geldi. Eren Ceylan'ın kullandığı 48 ST 946 plakalı motosiklet, kaldırıma çarparak devrildi. Kazada kask takmayan sürücü ile kaskı takılı olan Rus uyruklu Türk vatandaşı Stvetlana Aksu yola savruldu. Yaralanan motosikletteki 2 kişiyi görenler, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Ceylan, bu sabah yaşamını yitirdi. Stvetlana Aksu'nın tedavisinin sürdüğü bildirilirken, yarış motosikleti tutkunu olan ve sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulunan Eren Ceylan'ın bir restoranda paket servis elemanı olarak çalıştığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Yeni vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a imar yanıtı: Sayın Bakanın bu açıklamasını talihsiz buluyorum Gri listede yer alan terörist Muhacir Duman etkisiz hale getirildi Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı 2 kadın terörist Kilis'te yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 21:24:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaldırıma çarpan motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]